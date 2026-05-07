Μπαχρέιν και ΗΑΕ στον ΟΗΕ: Ψήφισμα για «ασφαλή και ανοιχτά» Στενά του Ορμούζ – Κατηγορίες κατά του Ιράν για νάρκες και απειλές σε πλοία

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

ΟΡΜΟΥΖ
Πηγή: Reuters

Ο πρεσβευτής του Μπαχρέιν στον ΟΗΕ, Τζαμάλ Αλροουάιεϊ, εξέφρασε τη στήριξή του σε σχέδιο ψηφίσματος που συνυπογράφεται από τις ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου και αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Το σχέδιο ψηφίσματος καλεί το Ιράν να σταματήσει άμεσα όλες τις επιθέσεις και απειλές κατά εμπορικών και εμπορικών πλοίων», δήλωσε ενώπιον του ΟΗΕ.

Αναφορές σε νάρκες και «παράνομα διόδια»

Ο Αλροουάιεϊ σημείωσε ότι το ψήφισμα αναφέρεται επίσης στην τοποθέτηση ναρκών και στην επιβολή «παράνομων διοδίων» στα Στενά του Ορμούζ.

«Το να επιτραπεί να κανονικοποιηθούν τέτοιες πρακτικές είναι απαράδεκτο», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις κατέδειξαν την ανάγκη για «συλλογική δράση» ώστε το στρατηγικής σημασίας πέρασμα να παραμείνει «ασφαλές, προστατευμένο και πλήρως ανοιχτό».

«Το σχέδιο ψηφίσματος βασίζεται σε μία ξεκάθαρη αρχή: την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο», πρόσθεσε.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: «Οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί δεν μπορούν να ελέγχονται μέσω απειλών»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον εκπρόσωπό τους στον ΟΗΕ, Μοχάμεντ Ίσα Αμπουσαχάμπ, να δηλώνει ότι το σχέδιο ψηφίσματος ενισχύει το υφιστάμενο Διεθνές Δίκαιο.

«Οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί δεν μπορούν να ελέγχονται μέσω εξαναγκασμού, επιθέσεων ή απειλών κατά πολιτικών και εμπορικών πλοίων», ανέφερε.

Ο ίδιος κατηγόρησε το Ιράν ότι εδώ και μήνες συνεχίζει επιθέσεις και απειλές εναντίον εμπορικών πλοίων, παρεμβαίνει στη νόμιμη ναυσιπλοΐα, τοποθετεί νάρκες μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρεί να επιβάλει «παράνομα διόδια» στη διεθνή ναυτιλία.

«Να απομακρυνθούν οι νάρκες»

Ο Αμπουσαχάμπ υπογράμμισε ότι το σχέδιο ψηφίσματος απαιτεί την αποκάλυψη και απομάκρυνση των ναρκών που έχουν τοποθετηθεί στα Στενά του Ορμούζ και γύρω από αυτά, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Παράλληλα, απορρίπτει την επιβολή παράνομων τελών και οποιαδήποτε παρέμβαση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και της νόμιμης διέλευσης.

Το ψήφισμα στηρίζει επίσης τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για τη μεταφορά βοήθειας, λιπασμάτων και άλλων βασικών αγαθών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

