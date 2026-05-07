Λαμία: Δύο τραυματίες σε σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

lamia

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Λαμίας λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης (7/5) σε Πυροσβεστική και Αστυνομία για σοβαρό τροχαίο που συνέβη από σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση δυο αυτοκινήτων με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό των δυο οδηγών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ilamia.gr, το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Δημοκρατίας με Σόλωνος στη Λαμία, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 54χρονος και κινούνταν επί της λεωφόρου Δημοκρατίας με κατεύθυνση προς το Αστυνομικό Μέγαρο κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Σόλωνος. Αποτέλεσμα ήταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 54χρονος να βγει από την πορεία του και να ανατραπεί σε περίφραξη γειτονικού οικοπέδου.

Στον τόπο του συμβάντος επικράτησε αναστάτωση ενώ τα δύο πυροσβεστικά οχήματα που έφτασαν στο σημείο δεν χρειάστηκε να επέμβουν καθώς ο οδηγός του οχήματος που ανατράπηκε απεγκλωβίστηκε από άνδρες της Άμεσης Δράσης.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι οδηγοί των δύο αυτοκινήτων που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά η Τροχαία Λαμίας.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Πηγή: ilamia.gr

