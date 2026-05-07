Δολοφονία στην Κρήτη: «Να φύγετε» – Η στιγμή της έντασης συγγενών με αστυνομικούς στην κηδεία του 21χρονου – Βίντεο

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χώνο του Δήμου Μυλοποτάμου, η κηδεία του 21χρονου που δολοφονήθηκε την Τρίτη (5/5) στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο τρόπος με τον οποίο κόπηκε το νήμα της ζωής του νέου, καθώς και τα όσα έζησε τα τελευταία τρία χρόνια, έχουν συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με το «creta24.gr», την ημέρα της κηδείας του 21χρονου Νικήτα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο χωριό. Το συγκεκριμένο γεγονός προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών του θύματος, οι οποίοι καταφέρθηκαν λεκτικά κατά των αστυνομικών, λέγοντάς τους πως όσο ο 21χρονος ζητούσε βοήθεια για να προστατευτεί από τον 54χρονο, εκείνοι δεν έκαναν τίποτα.

Μάλιστα, ο πατέρας του νέου κατά την άφιξη της σορού του γιου του στην εκκλησία, απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντάς τους «Από το χωριό να φύγετε».

Τελικά, οι αστυνομικοί απομακρύνθηκαν από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής.

Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το «patris.gr», καταγράφεται η στιγμή της έντασης. Η αδελφή του 21χρονου εξοργισμένη φωνάζει σε έναν αστυνομικό: «Να φύγετε». 

«Δεν σας σκότωσαν κιόλας»

Μετά την κηδεία, η αδελφή του θύματος μίλησε στο «Live News», όπου περιέγραψε τα όσα ζούσε ο αδελφός της και η οικογένειά τους τα τελευταία τρία χρόνια.

Ανάμεσα σε άλλα, ανέφερε πως: «Όσον αφορά την αστυνομία, την πρώτη φορά πήγα τον Ιούλιο του 2024. Εγώ μόνη μου, κρυφά, γιατί οι δικοί μου δεν ήθελαν να θεωρούν οι απέναντι ότι προκαλούμε. Έλεγαν ότι προκαλούμε, που δεν προκαλούσαμε. Ο αδελφός μου ήταν το καλύτερο παιδί. Πήγα λοιπόν και μίλησα με τον διοικητή νομίζω. Του είπα τι με απασχολεί και μου απάντησε να φέρω τη μητέρα μου και την αδελφή μου, για να του μιλήσουν και εκείνες και να του πουν ότι φοβούνται».

«Όπως και έγινε τρεις ημέρες μετά. Μιλήσαμε σε έναν αστυνομικό, παρουσία και κάποιου άλλου αστυνομικού. Ενώ λέγαμε για ποιο λόγο φοβόμαστε, τι συμβαίνει και τους ενημέρωσα ότι ο φονιάς έχει όπλο, γιατί το ξέραμε από γνωστούς ότι περηφανεύεται πως έχει όπλο και θα τον σκοτώσει, γύρισε και μας είπε ο δεύτερος αστυνομικός: “Ε δεν σας σκότωσαν κιόλας. Δηλαδή τι ήρθες;”. Του απάντησα ότι δεν είναι αυτή η λύση και ο αδελφός μου πρέπει να δικαστεί όπως πρέπει. Γύρισε και μου είπε: “Ο αδελφός σου φταίει, πρέπει να τιμωρηθεί”. Ο αστυνομικός μου το είπε αυτό», συνέχισε.

