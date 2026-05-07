Δημοσκόπηση MRB: Στο 22,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο με 11,3% το ΠΑΣΟΚ

Στις 11,2 μονάδες ανέρχεται η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η MRB για λογαριασμό του OPEN.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 22,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ακολουθεί με 11,3%. Η Ελληνική Λύση έρχεται στην τρίτη θέση με 8,5%, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%, το ΚΚΕ με 6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,9%μ η Νίκη με 1,8%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται σε 22%.

Όσον αφορά τα ευρήματα της αναγωγής στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 28,8%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14,5%, η Ελληνική Λύση 10,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,1%, το ΚΚΕ 7,7%μ ο ΣΥΡΙΖΑ 5%, η Νίκη 2,3%.

Σχετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες απαντούν:

11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω»

12,1% «μάλλον»

15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»

57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Αναφορικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, τα ευρήματα της δημοσκόπησης είναι τα εξής:

6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω»

18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω»

18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»

49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, απαντούν:

3,5% «σίγουρα θα το ψήφιζα»

9,8% «μάλλον»

15,6% «μάλλον δεν θα το ψήφιζα»

67,5% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα»

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Δεύτερος έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%. Το 15,6%, ωστόσο, απάντησε πως θα προτιμούσε «άλλο πρόσωπο» ενώ το 20,2% λέει «κανένας».

Σε ερώτηση εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν μια τρίτη θητεία ή πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή:

το 11,6% λέει «σίγουρα αξίζουν»

το 13,5% λέει «μάλλον»

το 13,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή»

το 57,8% λέει «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή»

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πάνω από το 70% των πολιτών την θεωρεί αμερόληπτη στη δουλειά της, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χαρακτηρίζει ως «καθοριστικό παράγοντα» για την ψήφο του τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.