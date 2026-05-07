Καραβοκύρη: «Η νευρική ανορεξία ξεκίνησε όταν χώριζαν οι γονείς μου και αναζητούσα την προσοχή τους»

Enikos Newsroom

Lifestyle

Καραβοκύρη

Στη νευρική ανορεξία αναφέρθηκε η Δάφνη Καραβοκύρη σε συνέντευξή της στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Αντιμετωπίστηκε και με τους γονείς μου και με ψυχολόγο. Έμαθα να απολαμβάνω πράγματα τα τελευταία 2 με 3 χρόνια… Να αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο. Αγκαλιάζοντας αυτό ήρθα και πιο κοντά στην αγάπη του εαυτού του. Υπήρχαν πολλά θέματα μεταξύ των γονιών μου γιατί χωρίζανε. Οπότε ήταν ο τρόπος μου για ν τους πω “ε γονείς είμαι κι εγώ εδώ”. Ήταν μια ανάγκη για προσοχή και φροντίδα» περιέγραψε.

«Στεναχωριέμαι πολύ με τα σχόλια του κόσμου»

«Στεναχωριέμαι πολύ με τα σχόλια του κόσμου. Βγήκε ο Θοδωρής Ρακιτζής και έκανε ένα σχόλιο με τη Νανά Καραγιάννη. Εείναι πολύ άσχημο να βάλεις ταμπέλες σε ανθρώπους που είναι υγιείς. Του έστειλα μήνυμα και του είπα ότι εκτιμώ το ενδιαφέρον αλλά είμαι υγιής. Ανησύχησε κόσμος. Μου είχε κοπεί η περίοδος, έχασα μαλλιά, το σώμα μου έβγαζε εκζέματα. Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν νοσηλεύτηκα. Τελικά πήρα πάλι πίσω τα κιλά. Ένα χρόνο μπαινόβγαινα. Είναι όμορφο να τα συζητάς και είναι από τις πιο επικίνδυνες μάστιγες του σήμερα. Υπάρχουν τα social media που έχουν πρότυπα που δεν είναι υγιή», ανέφερε η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Δεν με φαντάζομαι μονογονέα»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και αποκάλυψε πως θα ήθελε να γίνει μαμά και να αποκτήσει παιδάκι, ωστόσο, δεν την φαντάζεται μονογενέα.

«Έφτασα 3 φορές κοντά στον γάμο με πρόταση και δαχτυλίδι και έκανα πίσω» είπε.

«Δεν με φαντάζομαι μονογονέα. Δεν θα ήθελα να κάνω ένα παιδί, στο σήμερά μου δεν θα με φανταζόμουν μονογονέα. Θα ήθελα να δημιουργήσω μια πυρηνική οικογένεια. Το φαντάζομαι με φασαρία αυτό το σπίτι, με συζητήσεις γύρω από την κουζίνα. Ίσως είναι προβολές δικές μου που στερήθηκα», αποκάλυψε και τα λόγια της συγκίνησαν την Σταματίνα Τσιμτσιλή, με την Δάφνη Καραβοκύρη να της λέει: «Σταμάτα γιατί θα βάλω και εγώ τα κλάματα…».

