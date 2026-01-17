«Λύγισε» η Δάφνη Καραβοκύρη: «Μεγάλωσα χωρίς την μητέρα μου – Στεναχωριέμαι που έλειπε τόσα χρόνια από τη ζωή μου»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Δάφνη Καραβοκύρη στην εκπομπή Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα, που προβλήθηκε μέσα από τη συχνότητα του Astra TV. Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε για προσωπικές στιγμές της ζωής της, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τη δύσκολη σχέση με τη μητέρα της και την επανένωσή τους ύστερα από πολλά χρόνια.

Η Δάφνη Καραβοκύρη περιέγραψε πως μεγάλωσε χωρίς τη μητέρα της, έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της. «Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου. Μεγάλωσα με τον μπαμπά μου. Τη μαμά μου την βρήκα πρόσφατα, τα τελευταία τρία χρόνια, στα 38 μου. Από τα 14 ξαναβρήκα τη μητέρα μου στα 35. Απομακρύνθηκε από μένα στην τρυφερότερη ηλικία, στην καρδιά του μαρουλιού, εκεί μέσα. Η γυναίκα αντιμετώπιζε πάρα πολλά θέματα υγείας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια στάθηκε ιδιαίτερα στην ψυχική και σωματική υγεία της μητέρας της, αποκαλύπτοντας πως «η μητέρα μου είναι διαγνωσμένη με διπολική διαταραχή, έχει περάσει τρεις καρκίνους, ο τρίτος μας ήρθε πριν από λίγο καιρό. Είναι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος τον οποίο δεν μπορείς ούτε να συναισθανθείς, όταν είσαι μικρός, ούτε να στηρίξεις ούτε να βοηθήσεις ούτε τίποτα. Αυτό έρχεται με τη συνθήκη της ψυχοθεραπείας, αν αποφασίσεις να την κάνεις».

Συγκινημένη, μίλησε για την επανένωση τους, λέγοντας πως «όταν βρεθήκαμε ξανά, την αγάπησα παράφορα. Είμαι ερωτευμένη με τη μητέρα μου. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που έλειπε τόσα χρόνια από τη ζωή μου γιατί, ενώ είμαι πολύ περήφανη για αυτό που είμαι σήμερα, θα ήθελα να μην είχα πονέσει τόσο. Όση θεραπεία και αν κάνεις και όση αγάπη και αν πάρεις, δεν καλύπτονται αυτά τα κενά. Απλώς κάνεις δουλειά ώστε να μην είναι τόσο βαθιά τα χαντάκια».