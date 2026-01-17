Ιωάννα Τούνη: «Σήμερα είμαστε πολύ καλύτερα» – Τα βίντεο αγκαλιά με τον μικρό Πάρη

Δύο βίντεο αγκαλιά με τον μικρό γιό της, στο σπίτι, να αναρρώνει από την ωτίτιδα που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες ανέβασε το πρωί της Παρασκευής η Ιωάννα Τούνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενημερώνοντας τους followers της για την καλυτέρευση της υγείας του.

«Καλημέρα συμπεθέρες! Στέλνουμε μεγάλο φιλί σε όλες και πιστεύουμε ότι αύριο-μεθαύριο θα αλωνίζουμε ξανά στους δρόμους», αναφέρει η λεζάντα που συνοδεύει το ένα από τα βίντεο στον καναπέ της:

Η γνωστή influencer αναγκάστηκε να μένει εντός σπιτιού μαζί με τον γιο της, Πάρη, μετά το παιδικό πάρτι για τα γενέθλια του με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου, απ’ όπου τον παρέλαβε πίσω με υψηλό πυρετό. Αυτός ήταν κι ο λόγος που η Ιωάννα Τούνη ακύρωσε το δικό της πάρτι που έχει διοργανώσει για τα γενέθλια του μικρού της.

«Αρχίσαμε δύο αντιβιώσεις το πρωί και θέλει αρκετή ξεκούραση για τις επόμενες ημέρες, καθώς τελικά έχει ωτίτιδα. Εν τω μεταξύ του είχα οργανώσει σήμερα πάρτι γενεθλίων με όλους τους συμμαθητές του από το σχολείο και τους φίλους μας που εννοείται το ακύρωσα απευθείας καθώς προέχει η υγεία του παιδιού!» είχε πει η Ιωάννα Τούνη στα stories της.

«Σήμερα είμαστε πολύ καλύτερα. Ο Πάρης δεν θέλει να σας πει καλημέρα. Δεν είναι κάθε μέρα πασχαλιά κορίτσια. Καλημέρες θα έχετε που και που», ανέφερε η Ιωάννα Τούνη, όταν ο γιος της αρνήθηκε να καλημερίσει τους followers της.