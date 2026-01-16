Εξαφάνιση 16χρονης: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό της Λόρας – Οι νέες μαρτυρίες, η στάση του πατέρα της και όσα εξετάζουν οι αρχές

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και όπως όλα δείχνουν βρίσκεται στην Αθήνα. Το κορίτσι παραμένει άφαντο παρά τις εκκλήσεις της οικογένειάς της και τις δεκάδες κλήσεις που έχει δεχθεί η Αστυνομία ότι εθεάθη σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Από νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται να πρόκειται για μια οργανωμένη φυγή, ψύχραιμα εκτελεσμένη. Όλο και περισσότερες πληροφορίες συνηγορούν στο ότι το κορίτσι προσπαθούσε να ξεφύγει από κάπου ή από κάποιον.

Προβληματισμός για τη στάση του πατέρα της 16χρονης

Όπως αναφέρει το Star, σκιαγραφείται σιγά σιγά μια τοξική σχέση της Λόρας με τον πατέρα της, ο οποίος σε κάθε επαφή που έχει με τους αστυνομικούς φαίνεται να είναι ψυχρός και απόμακρος.

Απαντά μόνο σε ό,τι τον ρωτούν, χωρίς να δίνει πληροφορίες για όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι. Οι αστυνομικοί μαθαίνουν εκ των υστέρων σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί, τα οποία ο ίδιος δεν ανέφερε ποτέ. Όπως ότι έχει ένα ακόμη παιδί στην Γερμανία με άλλη σύζυγό. Πρόκειται για ετεροθαλή αδελφό της Λώρας που ίδια μπορεί να έχει έρθει σε επαφή μαζί του. Όλες οι επικοινωνίες γίνονται με μεταφράστρια καθώς μιλάει Γερμανικά και Ρωσικά – αυτό δυσκολεύει στο να καταλάβουν οι αστυνομικοί από τη γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις του περισσότερα πράγματα.

Η στάση που κρατάει ίσως προέρχεται και από το παρελθόν του, καθώς ήταν στρατιωτικός γιατρός στην Οδησσό και, μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, μετανάστευσε στη Γερμανία. Πολύ δύσκολα τα πρώτα χρόνια, κυρίως μέχρι να πάρει την ιθαγένεια και να μπορεί να εξασκήσει ξανά την ιατρική. Έμεινε στη Γερμανία για 30 χρόνια, μέχρι που αποφάσισε με την οικογένειά του πριν από 4 χρόνια να τα αφήσει όλα πίσω του και να κάνει μια νέα αρχή στην Ελλάδα.

Κοντά στο τμήμα του Ζωγράφου έχει εντοπιστεί να κινείται τελευταία φορά η 16χρονη

Στην οδό Παπάγου, στου Ζωγράφου, πολύ κοντά στο αστυνομικό τμήμα, στις 10 Ιανουαρίου είναι η τελευταία φορά που η Λόρα εντοπίζεται από κάμερα ασφαλείας. Μετά, κανένα στοιχείο.

Στην Ασφάλεια, το τελευταίο 24ωρο, έχουν φτάσει δύο μαρτυρίες. Η μία από καταστηματάρχη στη Βάρη. «Ήρθε ένα κοριτσάκι χθες στις 11:10 στο μαγαζί, λίγο ανήσυχο. Πήρε καφέ και νερό. Στις 4 ήρθε πάλι, είδε την τηλεόραση που έπαιζε το πρόσωπό της και σηκώθηκε και έφυγε γρήγορα» ανέφερε ο ιδιοκτήτης του καφέ.

Και η άλλη από οδηγό λεωφορείου στη Βουλιαγμένης: «Μπήκε μέσα στο λεωφορείο και ήρθε και έκατσε ακριβώς πίσω από τη θέση του οδηγού, ώστε να μην υπάρχει οπτική γωνία να τη βλέπουν. Μίλαγε στο τηλέφωνο. Φορούσε φούτερ με κουκούλα και παλτό. Πιστεύω 100% ότι είναι αυτή. Την πήρα από τη Βάρη και κατέβηκε πριν το μετρό του Ελληνικού».

Η φωτογραφία από τη Βάρη έφτασε στα χέρια της οικογένειας. Οι γονείς δεν αναγνωρίζουν το παιδί τους, ενώ η κατάθεση του οδηγού του λεωφορείου εξετάζεται. Το γεγονός ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν κανένα ίχνος της εδώ και έξι μέρες ενισχύει το ενδεχόμενο να έχει καταφέρει να φύγει στη Γερμανία.

«Πάτε να μας κατηγορήσετε για κάτι;»: Τι είπε η μητέρα της Λόρας στις Αρχές

Την Πέμπτη, για τρεις ώρες, η μητέρα κατέθετε στην Ασφάλεια. Της ζήτησαν να είναι μόνη της, χωρίς τον σύζυγό της. «Αγαπάμε το παιδί μας. Δεν υπήρχε λόγος να φύγει από το σπίτι. Με τον σύζυγό μου έχουμε προστριβές, αλλά σε φυσιολογικά πλαίσια. Για τον καβγά που με ρωτάτε στις 26 Οκτωβρίου ήταν για ένα ζήτημα ρουτίνας, όχι κάτι σοβαρό. Πάτε να μας κατηγορήσετε για κάτι;» φέρεται να είναι στους αστυνομικούς.

«Την είχε κουρέψει ο πατέρας της επειδή ζήτησε κομμωτήριο»

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη ζωή της 16χρονης και τις σχέσεις με την οικογένεια της.

«Γενικά το κινητό της το είχα δει, έχουμε φωτογραφίες μαζί, ήμασταν πολύ κοντά, δεν είχε τίποτα το κινητό της μέσα, δεν την άφηνε να έχει Instagram, δεν την άφηνε να έχει viber, δεν την άφηνε να έχει τίποτα απολύτως, μόνο κάμερα», λέει φίλη της στο Live News.

Αποκαλυπτικά είναι ωστόσο και τα στοιχεία που είχε εκμυστηρευτεί η 16χρονη Λόρα σε συμμαθήτρια της για τους λόγους που η οικογένεια έφυγε από την Γερμανία και μετακόμισε στην Πάτρα.

«Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει: “Αφού δεν ξέρεις ελληνικά, γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;”. Γιατί στην Πάτρα δεν έχουμε ξένα. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρούνε» ανέφερε.

Μία ακόμα φίλη της 16χρονης ανέφερε ότι ο πατέρας της, της είχε κόψει τα μαλλιά το 2024, όταν εκείνη ήταν στην Α’ Γυμνασίου, επειδή ζήτησε να πάει κομμωτήριο.

«Ήταν πολύ ανήσυχη γενικά. Καταρχήν την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην πρώτη γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο. Το είχε πει σε πάρα πολλά άτομα γιατί ήθελε βοήθεια και πήγαν δύο κοπέλες στον διευθυντή και ήρθαν οι γονείς της τέλος πάντων και ξαφνικά επειδή φοβήθηκε αυτή γιατί θα την μαλώσουν, τα αρνήθηκε όλα, μας έβγαλε όλους ψεύτες» είπε η φίλη της 16χρονης.

Προβληματισμό στις Αρχές προκαλεί το γεγονός ότι η 16χρονη με το που έφτασε στην Αθήνα ξεφορτώθηκε την τσάντα της. «Στους κάδους δίπλα είδαμε μία τσάντα, ήταν καινούργια, χρώματος γκρι, πλάτης. Την πήγαμε στον αξιωματικό υπηρεσίας και την παραδώσαμε και ήρθε και την άνοιξε μπροστά μου και είδα μία τύπου ταυτότητα, είδα τη φωτογραφία η οποία ήταν της κοπέλας που εμφανίζει τηλεόραση» δήλωσε η γυναίκα που εντόπισε το σακίδιο.

Αμέσως μετά η 16χρονη κατευθύνθηκε σε μία καφετέρια, συνδέθηκε στο wifi προκειμένου να επικοινωνήσει με το μυστηριώδες πρόσωπο που θα συναντούσε.

Είχε ζητήσει από τη μητέρα της να φύγουν μαζί

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Όπως αποκάλυψε ήδη ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News η Λόρα σχεδίαζε την εξαφάνισή της από τις 26 Οκτωβρίου, εξαιτίας ενός επεισοδίου που συνέβη στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της αλλά και άλλοι συγγενείς κατέθεσαν στις Αρχές πως τότε η 16χρονη είχε ζητήσει από τη μητέρα της να φύγουν από το σπίτι μαζί.

Στην κατάθεσή της η μητέρα της 16χρονης δήλωσε πως ο σύζυγός της ήταν αρκετά αυστηρός με την κόρη τους και γι’ αυτό τον λόγο υπήρχαν πολύ συχνά τριβές.

Από την άλλη, ο πατέρας κατέθεσε πως πράγματι κάνει έλεγχο στην κόρη του, αλλά δήλωσε πως φόβος του είναι μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια του παιδιού.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Πού μένει; Φιλοξενείται; Διατρέχει κίνδυνο; Βρίσκεται ακόμη στην Αθήνα ή έχει φύγει στο εξωτερικό; Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι Αρχές.

Άνδρες της Ασφάλειας σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Οι Αρχές έχουν εστιάσει την προσοχή τους, μεταξύ άλλων, και στα αεροδρόμια, ζητώντας από τις εταιρείες να τους στείλουν τις λίστες των επιβατών από τις 8 Ιανουαρίου με προορισμό τη Γερμανία.

Ψάχνουν ακόμη το ενδεχόμενο η 16χρονη να επιχείρησε να φύγει από τη χώρα με λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγιο Αθήνα – Γερμανία με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.