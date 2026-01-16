Πατήσια: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο καυσίμων – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, για φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο στα Πατήσια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο καυσίμων στην οδό Παύλου Νιρβάνα και στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά αυτή την ώρα έχει περιοριστεί. Λόγω της πυρκαγιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Νιρβάνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της οδού Ρεγκούκου έως το ύψος της οδού Κουρτίδου.