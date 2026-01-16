Εξαφάνιση 16χρονης: «Την είχε κουρέψει ο πατέρας της επειδή ζήτησε κομμωτήριο» λέει φίλη της

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Εξαφάνιση 16χρονης: «Την είχε κουρέψει ο πατέρας της επειδή ζήτησε κομμωτήριο» λέει φίλη της

Άφαντη για όγδοη ημέρα παραμένει η 16χρονη Λόρα, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και πλέον, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται στην Αθήνα, προσπαθώντας να κρύψει τα χαρακτηριστικά της προκειμένου να μην την αναγνωρίσουν. Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη ζωή της 16χρονης  και τις σχέσεις με την οικογένεια της.

«Γενικά το κινητό της το είχα δει, έχουμε φωτογραφίες μαζί, ήμασταν πολύ κοντά, δεν είχε τίποτα το κινητό της μέσα, δεν την άφηνε να έχει Instagram, δεν την άφηνε να έχει viber, δεν την άφηνε να έχει τίποτα απολύτως, μόνο κάμερα», λέει φίλη της στο Live News.

Γιατί έφυγαν από την Γερμανία;

Αποκαλυπτικά είναι ωστόσο και τα στοιχεία που είχε εκμυστηρευτεί η 16χρονη Λόρα σε συμμαθήτρια της για τους λόγους που η οικογένεια έφυγε από την Γερμανία και μετακόμισε στην Πάτρα.

«Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει: “Αφού δεν ξέρεις ελληνικά, γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;”. Γιατί στην Πάτρα δεν έχουμε ξένα. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρούνε» ανέφερε.

Την είχε κουρέψει ο πατέρας της

Μία ακόμα φίλη της 16χρονης ανέφερε ότι ο πατέρας της, της είχε κόψει τα μαλλιά το 2024, όταν εκείνη ήταν στην Α’ Γυμνασίου, επειδή ζήτησε να πάει κομμωτήριο.

«Ήταν πολύ ανήσυχη γενικά. Καταρχήν την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην πρώτη γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο. Το είχε πει σε πάρα πολλά άτομα γιατί ήθελε βοήθεια και πήγαν δύο κοπέλες στον διευθυντή και ήρθαν οι γονείς της τέλος πάντων και ξαφνικά επειδή φοβήθηκε αυτή γιατί θα την μαλώσουν, τα αρνήθηκε όλα, μας έβγαλε όλους ψεύτες» είπε η φίλη της 16χρονης.

Είχε ζητήσει από τη μητέρα της να φύγουν μαζί

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Όπως αποκάλυψε ήδη ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News η Λόρα σχεδίαζε την εξαφάνισή της από τις 26 Οκτωβρίου, εξαιτίας ενός επεισοδίου που συνέβη στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της αλλά και άλλοι συγγενείς κατέθεσαν στις Αρχές πως τότε η 16χρονη είχε ζητήσει από τη μητέρα της να φύγουν από το σπίτι μαζί.

Στην κατάθεσή της η μητέρα της 16χρονης δήλωσε πως ο σύζυγός της ήταν αρκετά αυστηρός με την κόρη τους και γι’ αυτό τον λόγο υπήρχαν πολύ συχνά τριβές.

Από την άλλη, ο πατέρας κατέθεσε πως πράγματι κάνει έλεγχο στην κόρη του, αλλά δήλωσε πως φόβος του είναι μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια του παιδιού.

 

