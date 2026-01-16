Τάσος Ξιαρχό: «Είμαι στρέιτ ομοφυλόφιλος και αυτό τσαντίζει πάρα πολύ»

Ο Τάσος Ξιαρχό βρέθηκε καλεσμένος στο «Aggelos Podcast» και μίλησε ανοιχτά για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε στο παρελθόν, και τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Ο γνωστός χορογράφος αναφέρθηκε στις περιόδους που βρέθηκε σε βαθύ προσωπικό αδιέξοδο, ενώ σε άλλο σημείο της συζήτησης, μίλησε για την ιδεολογία, την κοινωνική πίεση και όσα, όπως λέει, τον εξοργίζουν στη δημόσια συζήτηση.

«Οι άνθρωποι σε μαλώνουν με την ιδεολογία τους, όχι με την αλήθεια. Δεν χρειάζεται να λες και πολλά πολλά. Αυτό και αυτό. Πάμε μέσω Λαμίας να σου εξηγήσω ότι είσαι ηλίθιος, ή να σε πάω μέσω Λαμίας να σου πω ότι είσαι γκέι, ή να σε πάω μέσα Λαμίας να σου πω δεν γουστάρω να φοράς στρινγκ στο Σύνταγμα και να διδάσκεις τα 10χρονα σιλικόνες, βυζι@ και eyeliner.

Πήγαινε σπίτι σου και βάψου, στην π@@@ μας. Δεν αντέχω άλλο ρε μ@λ@κ@, δεν μπορώ άλλο αυτό το πράγμα… woke ατζέντα και woke ατζέντα. Ποια ατζέντα, τι είμαστε ημερολόγιο; Γιατί δεν μιλάει κανείς για το Ιράν που σφάζουν τους ανθρώπους, που κόβουν οι γυναίκες τα μαλλιά τους, λιθοβολούν τον κόσμο. Δεν μπορούν να ανασάνουν. Και μιλάνε για τη μόδα της Παλαιστίνης, τη μόδα για το ότι αλλάζεις το φύλο σου. Γιατί να αλλάζεις το φύλο σου πριν τα 16; Ξέρεις πόσους transexual ξέρω που έχουν αλλάξει το φύλο τους και έχουν μετανιώσει; Ξέρεις πόσοι μου λένε “Τάσο, θα ζήσουμε λιγότερο, γιατί έχουμε πάρει τόσες ορμόνες και το σώμα μας δεν αντέχει;”.

Αυτά στα 16 και στα 17 δεν στα λένε. Γιατί παίρνουν επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Αμερική να κάνεις αλλαγή φύλλου για να βάλουν στην τσέπη λεφτά.

Εγώ έχω AIDS. Το ξέρεις ότι δεν θα είχα κολλήσει, αν είχαν περάσει στην Ελλάδα το χάπι; Υπάρχει ένα χάπι για να μην κολλήσει το AIDS κάποιος και το άλλο είναι αν έχεις AIDS για να μην κολλήσεις σε άλλον. Το πρώτο χάπι δεν το έφεραν στην Ελλάδα γιατί δεν τους συμφέρει. Όταν κολλάς AIDS παίρνει επιχορήγηση από την Ευρώπη πόσα λεφτά…. Γιατί τα χάπια κάνουν το ένα κουτί ένα χιλιάρικο και σου δίνουν 700€ και παίρνουν λεφτά. Οπότε λένε να αρρωστήσει ο κόσμος για να πάρουμε λεφτά.

Εγώ δεν θα κάτσω να παίξω το παιχνίδι κανενός. Εγώ δεν είμαι γκέι, είμαι στρέιτ ομοφυλόφιλος και αυτό τσαντίζει πάρα πολύ. Άντρας είμαι στον τρόπο που μιλάω, που υπάρχω, που θα ανοίξω την πόρτα στη γυναίκα, δεν θα ανοίξω την πόρτα στον τακουνάτο άνδρα, θα βοηθήσω τη γιαγιά να να περάσει τον δρόμο, θα φιλήσω το χέρι μιας άγνωστης, θα πω “γεια σας κυρία μου”. Τζέντλεμαν. Το ότι τον π@@@@@ δεν σημαίνει ότι γέρνω. Στρέιτ είμαι, ευθεία κοιτάω» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ξιαρχό.