Τάσος Ξιαρχό: «Δεν μιλώ για την Μαρίνα Σάττι, την μισώ» – Τι είπε για την συνεργασία του με την Ζόζεφιν

O Τάσος Ξιαρχό μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 αποκάλυψε ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Ζόζεφιν, ενώ αποχώρησε όταν ρωτήθηκε για την Μαρίνα Σάττι.

«Στην επόμενη δουλειά δεν θα είμαστε μαζί. Άλλαξε η ομάδα. Πήρε άλλος. Απολύθηκα. Μου το ανακοίνωσε βοηθός του βοηθού ότι τελειώνει η συνεργασία μας με την Ζόζεφιν. Όταν είσαι με κάποιον χρόνια και έχετε ζήσει στιγμές ζωής, και όχι μόνο επαγγελματικές, περιμένεις ένα τηλέφωνο», ανέφερε ο Τάσος Ξιαρχό.

«Φεύγω, πάω για μάθημα. Δεν μιλάω για την Μαρίνα Σάττι, την μισώ. Άσε με μωρέ με την Μαρίνα Σάττι» ανέφερε ο Τάσος Ξιαρχό και έφυγε βιαστικά.