Τάσος Ξιαρχό: «Δεν μιλώ για την Μαρίνα Σάττι, την μισώ» – Τι είπε για την συνεργασία του με την Ζόζεφιν

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Τάσος Ξιαρχό
Φωτογραφία: Instagram/tasosxiarcho

O Τάσος Ξιαρχό μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 αποκάλυψε ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Ζόζεφιν, ενώ αποχώρησε όταν ρωτήθηκε για την Μαρίνα Σάττι.

«Στην επόμενη δουλειά δεν θα είμαστε μαζί. Άλλαξε η ομάδα. Πήρε άλλος. Απολύθηκα. Μου το ανακοίνωσε βοηθός του βοηθού ότι τελειώνει η συνεργασία μας με την Ζόζεφιν. Όταν είσαι με κάποιον χρόνια και έχετε ζήσει στιγμές ζωής, και όχι μόνο επαγγελματικές, περιμένεις ένα τηλέφωνο», ανέφερε ο Τάσος Ξιαρχό.

«Φεύγω, πάω για μάθημα. Δεν μιλάω για την Μαρίνα Σάττι, την μισώ. Άσε με μωρέ με την Μαρίνα Σάττι» ανέφερε ο Τάσος Ξιαρχό και έφυγε βιαστικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προϊόν της Χρονιάς 2025 στην Γαλλία το Pharyndol® για τον πονόλαιμο

Δημοφιλές φάρμακο για την τριχόπτωση συνδέεται με κατάθλιψη και αυτοκτονικές σκέψεις – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»: Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τι αλλάζει

Τι σημαίνει η φράση «εν βρασμώ ψυχής» και από πού προέρχεται

Tα 3 ζώδια που προσελκύουν οικονομική αφθονία τον Οκτώβριο
περισσότερα
10:18 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Άλκης Γιαννακάς: Συγκινεί η σύντροφός του – «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος – Κάναμε σχέδια και όνειρα»

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών ο «ωραί...
10:14 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ρία Ελληνίδου: «Αφήνω ανοιχτή την κουρτίνα για τους γείτονες, να πάρουν λίγο μάτι»

Μία… πικάντικη αποκάλυψη έκανε η Ρία Ελληνίδου, την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή του νυχτερινού...
09:46 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Άλκης Γιαννακάς: Το παρατσούκλι «το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» και η επιλογή να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού, Άλκη Γιαννακά. Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίω...
08:13 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Άννα Κυριακού: «Έφυγε τρισευτυχισμένη» λέει ο γιος της – Την Τετάρτη η κηδεία της θρυλικής «Μπεμπέκας»

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της ηθοποιού, Άννας Κυριακού. Η θρυλική «Μπεμπέκα» από τη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης