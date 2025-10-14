Απεργία: Κλειστό το κέντρο της Αθήνας – Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις για το 13ωρο

Κλειστό είναι αυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας, λόγω της 24ωρης απεργίας που προκήρυξαν η ΑΔΕΔΥ, το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, με την υποστήριξη της ΓΣΕΕ, το ΠΑΜΕ και δεκάδες συνδικάτα, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη, στη Βουλή.

Εργαζόμενοι τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα που συμμετέχουν στην απεργία, βρίσκονται στο Σύνταγμα έξω από τη Βουλή με πλακάτ και πανό, ενώ οι συγκεντρωμένοι του ΠΑΜΕ βρίσκονται στην οδό Πανεπιστημίου μπροστά από τα Προπύλαια, όπου εκεί δίνει το παρών και ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η Πανεπιστημίου, η Λεωφόρος Αμαλίας, η Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Ακαδημίας, η Βασιλέως Γεωργίου είναι κλειστές αυτή την ώρα, ενώ αναμένονται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι, αναλόγως με τον όγκο των διαδηλωτών.

Συγκεντρώσεις και στην Θεσσαλονίκη

Πώς κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Στην απεργία ενάντια στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς. Μετρό, τραμ και ηλεκτρικός θα λειτουργήσουν από τις 09.00 έως τις 17.00, ενώ τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορούν από 09.00 έως τις 21.00 – 24ωρη τρένα και προαστιακός σιδηρόδρομος.

Συγκεκριμένα τα μέσα θα κινηθούν ως εξής:

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3)

Από τις 9 το πρωί ως τις 17:00 το απόγευμα θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά τα δρομολόγια:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 09:00 – 21:00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομενων ΗΛΠΑΠ – ΟΣΥ , από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00).

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια. Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία του ΕΚΑ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους ενώ στις λεωφορειακές γραμμές που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά (οι γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής).

Τρένα – Προαστιακός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ – ΜΣΤ ) έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην 24ωρη απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι τρένα και προαστιακός θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς με ανακοινώσεις τους εκφράζουν την αντίθεση τους στο «αντεργατικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, με το οποίο θεσμοθετείται η 13ωργη εργασία και διεκδικούν μεταξύ άλλων άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου , άμεσες προσλήψεις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και δημόσιες, ασφαλείς μεταφορές με άνεση για τους επιβάτες – χρήστες και όλους τους πολίτες. Τέλος, καλούν όλους τους εργαζόμενους στο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος στις 11 το πρωί .

Στην πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου 2025 συμμετέχει η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει ότι «αισθανόμενη το βάρος και την ευθύνη η οποία της αναλογεί απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους στην επιβατική και εμπορευματική μεταφορά, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων της κηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για όλους τους εργαζομένους όλων των κλάδων τους οποίους εκπροσωπεί».

Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής: