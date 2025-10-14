Τηλεθέαση (13/10): Τα νούμερα για την prime time

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Δευτέρα (13/10).

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA –  Άγιος Έρωτας  19,1
  • ALPHA – Porto Leone  18
  • MEGA – Η γη της Ελιάς  18,0
  • ALPHA –  Να μ’ Αγαπάς  16,9
  • ANT1 – Grand Hotel  15,9
  • MEGA – Hotel Elvira  12,2
  • SKAI – The Wall – Πρεμιέρα  10,4
  • ANT1 – Γιατί ρε πατέρα;  9,3
  • STAR –  Φάρμα  7,9
  • SKAI – Prime Time – Πρεμιέρα 5,3
  • OPEN TV – Ξένη ταινία – Νύχτες στη Ροδάνθη  3,1
  • OPEN TV – La promesa  3,3
    LATE NIGHT
  • ANT1 – The 2Night Show  17,9
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς (Ε)  10,7
  • STAR –  Ξένη ταινία – One shot  8,7
  • MEGA – Οι Απαράδεκτοι Ε 9,8
  • SKAI – Ξένη Σειρά – Νόμος και Τάξη  3,8
  • OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί  3,2
  • SKAI – Η δίκη στον ΣΚΑΪ  3,4

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • MEGA – Hotel Elvira 16,7
  • ALPHA – Porto Leone 15,3
  • ALPHA –  Άγιος Έρωτας 14,2
  • ALPHA –  Να μ’ Αγαπάς 12,7
  • MEGA – Η γη της Ελιάς 11,5
  • ANT1 – Grand Hotel 10,9
  • SKAI – The Wall – Πρεμιέρα 9,8
  • ANT1 – Γιατί ρε πατέρα; 9,5
  • STAR –  Φάρμα 9,4
  • SKAI – Prime Time – Πρεμιέρα 5,3
  • OPEN TV – Ξένη ταινία – Νύχτες στη Ροδάνθη 3,1
  • OPEN TV – La promesa 1,7
    LATE NIGHT
  • ANT1 – The 2Night Show 16,7
  • STAR –  Ξένη ταινία – One shot 10,6
  • MEGA – Οι Απαράδεκτοι Ε 7,1
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς (Ε) 6,1
  • SKAI – Ξένη Σειρά – Νόμος και Τάξη 3,6
  • OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί 3,2
  • SKAI – Η δίκη στον ΣΚΑΪ 2

