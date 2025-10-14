Τηλεθέαση (13/10): Τα νούμερα για την prime time

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Δευτέρα (13/10).
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Άγιος Έρωτας 19,1
- ALPHA – Porto Leone 18
- MEGA – Η γη της Ελιάς 18,0
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 16,9
- ANT1 – Grand Hotel 15,9
- MEGA – Hotel Elvira 12,2
- SKAI – The Wall – Πρεμιέρα 10,4
- ANT1 – Γιατί ρε πατέρα; 9,3
- STAR – Φάρμα 7,9
- SKAI – Prime Time – Πρεμιέρα 5,3
- OPEN TV – Ξένη ταινία – Νύχτες στη Ροδάνθη 3,1
- OPEN TV – La promesa 3,3
LATE NIGHT
- ANT1 – The 2Night Show 17,9
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς (Ε) 10,7
- STAR – Ξένη ταινία – One shot 8,7
- MEGA – Οι Απαράδεκτοι Ε 9,8
- SKAI – Ξένη Σειρά – Νόμος και Τάξη 3,8
- OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί 3,2
- SKAI – Η δίκη στον ΣΚΑΪ 3,4
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- MEGA – Hotel Elvira 16,7
- ALPHA – Porto Leone 15,3
- ALPHA – Άγιος Έρωτας 14,2
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 12,7
- MEGA – Η γη της Ελιάς 11,5
- ANT1 – Grand Hotel 10,9
- SKAI – The Wall – Πρεμιέρα 9,8
- ANT1 – Γιατί ρε πατέρα; 9,5
- STAR – Φάρμα 9,4
- SKAI – Prime Time – Πρεμιέρα 5,3
- OPEN TV – Ξένη ταινία – Νύχτες στη Ροδάνθη 3,1
- OPEN TV – La promesa 1,7
LATE NIGHT
- ANT1 – The 2Night Show 16,7
- STAR – Ξένη ταινία – One shot 10,6
- MEGA – Οι Απαράδεκτοι Ε 7,1
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς (Ε) 6,1
- SKAI – Ξένη Σειρά – Νόμος και Τάξη 3,6
- OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί 3,2
- SKAI – Η δίκη στον ΣΚΑΪ 2