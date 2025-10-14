Politico: Η Ευρώπη ανησυχεί παρά τη συμφωνία για το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα – Γιατί παραμένει επιφυλακτική για την «επόμενη μέρα»

Ο πόλεμος στη Γάζα μπορεί να έχει σταματήσει προσωρινά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, αλλά οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες παραμένουν επιφυλακτικές και πιέζουν για συνέχιση της πίεσης προς το Ισραήλ.

Διπλωμάτες και αξιωματούχοι σε Βρυξέλλες, Λονδίνο και άλλες πρωτεύουσες θεωρούν ότι η διπλωματική προσπάθεια να αναγκαστεί η ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έχει αποδώσει καρπούς, αλλά προειδοποιούν ότι η απομάκρυνση από αυτή την πίεση είναι ακόμα πρόωρη, ειδικά καθώς οι κοινωνίες τους δεν είναι έτοιμες να προχωρήσουν παρακάτω, σημειώνει το Politico.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένο ότι οι ευρωπαϊκοί ηγέτες θα ξεχάσουν γρήγορα τους θανάτους δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων στη Γάζα, ακόμη κι αν η ειρηνευτική πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο.

Όπως σημειώνουν διπλωμάτες, πολιτικοί και αξιωματούχοι, «η καταστροφή της Γάζας και οι θάνατοι περισσότερων από 60.000 ανθρώπων απαιτούν λογοδοσία, δικαιοσύνη και ένα κατάλληλα χρηματοδοτημένο σχέδιο ανοικοδόμησης».

«Η πίεσή μας παραμένει σημαντική», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Διχασμένη Ευρώπη

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο πόλεμος στη Γάζα έχει διχάσει έντονα τις κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη και έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθώς η ανθρωπιστική κρίση χειροτέρευε, οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις κατέκλεισαν τις ευρωπαϊκές πόλεις ενώ οι αντισημιτικές επιθέσεις σε συναγωγές και άλλα εβραϊκά σημεία αυξήθηκαν.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες έχασαν σταδιακά την υπομονή τους, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου για τη δημιουργία «ανθρωπογενούς λιμού» στη Γάζα υπό την κάλυψη της εξόντωσης της Χαμάς, όπως σημειώνει το Politico.

Η Γαλλία υπό τον Εμανουέλ Μακρόν ηγήθηκε της προσπάθειας για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης σε ειδική διάσκεψη του ΟΗΕ τον προηγούμενο μήνα, ενισχύοντας τις διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ να τερματίσει την επίθεσή του και να επιτρέψει τη ροή βοήθειας στη Γάζα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σειρά κυρώσεων και περιορισμών που θα επηρέαζαν το εμπόριο και τη συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά τελικά τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ διαφώνησαν μεταξύ τους και δεν κατέληξαν σε συμφωνία για την εφαρμογή τους, αν και τα σχέδια παραμένουν στον αέρα, όπως σημειώνει το Politico.

Οι συζητήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς η ΕΕ εξετάζει τώρα αν θα αναιρέσει την απειλή των κυρώσεων.

Η εκεχειρία άνοιξε ένα «παράθυρο»

Η κατάπαυση πυρός και η συμφωνία για τους ομήρους που εμπνεύστηκε ο Τραμπ άνοιξαν ένα «παράθυρο» για επαναφορά των σχέσεων Ισραήλ-Ευρώπης. Αυτή την εβδομάδα, ο νέος πρέσβης του Ισραήλ στην ΕΕ δήλωσε στο Politico ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ πρέπει τώρα να αναιρέσει όλες τις απειλές κυρώσεων και να επαναφέρει πλήρως τη διμερή συνεργασία, καθώς η εκεχειρία σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να παραμείνουν οι περιορισμοί.

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πιο επιφυλακτικός, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή του «πλαισίου» στο έδαφος μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση των προτάσεων και των ήδη επιβληθέντων μέτρων, αλλά αυτό δεν θα γίνει έως ότου συναντηθούν οι υπουργοί των εθνικών κυβερνήσεων την επόμενη εβδομάδα. «Δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα», δήλωσε.

Τονίζοντας την προσοχή τους, η επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τη βοήθεια, Hadja Lahbib, έγραψε στο X ότι η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων τη Δευτέρα ήταν «μόνο το πρώτο βήμα», προσθέτοντας: «Η βοήθεια πρέπει να φτάσει επειγόντως σε μεγάλη κλίμακα στους Παλαιστινίους στη Γάζα και η επερχόμενη σύνοδος για την ειρήνη στην Αίγυπτο πρέπει να φέρει μόνιμες πολιτικές λύσεις».

The release of the hostages. The relief of the families. I can feel it deeply, having met them. But this is only the first step. Aid must urgently reach Palestinians at scale in Gaza & the upcoming peace summit in Egypt must deliver lasting political solutions. pic.twitter.com/goZQ5Uj9Ko — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) October 13, 2025

Πίεση στο Ισραήλ

Διπλωμάτες αναφέρουν ότι η ευρωπαϊκή πίεση προς το Ισραήλ είχε αποτέλεσμα, ειδικά η πρωτοβουλία του Μακρόν για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, και ότι είναι απρόθυμοι να εγκαταλείψουν αυτό το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

«Χωρίς να θέλω να το υπερβάλλω, πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές προσπάθειες υπήρξαν ένας κρίκος στη μηχανή που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα», δήλωσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης. Για πολλούς, η κρισιμότερη δοκιμασία για την ΕΕ είναι αν οι Παλαιστίνιοι θα λάβουν τα τρόφιμα και τις προμήθειες που χρειάζονται επείγοντα.

«Όλα εξαρτώνται από το αν η βοήθεια φτάσει τελικά στον κόσμο εκεί», είπε ένας αξιωματούχος ευρωπαϊκής κυβέρνησης. «Αν ναι, η Επιτροπή θα αποσύρει την πρότασή της και αυτό είναι όλο».

Καθώς ο Τραμπ και ο Νετανιάχου αντάλλαξαν συγχαρητήρια στο Ισραήλ τη Δευτέρα, ορισμένοι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες παρακολουθούσαν με αίσθημα ανησυχίας. Σε μια στιγμή, ο Τραμπ πρότεινε ακόμη να δοθεί χάρη στον Νετανιάχου σχετικά με τις κατηγορίες διαφθοράς που αντιμετωπίζει, κίνηση που ενίσχυσε την αίσθηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να κοιτάξει μπροστά και όχι πίσω.

Ο ανωτέρω αξιωματούχος τόνισε ότι το Ισραήλ πρέπει να λογοδοτήσει για ό,τι κάποιοι έχουν χαρακτηρίσει «γενοκτονία» στη Γάζα. «Στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής διαδικασίας είναι πολύ σημαντικό να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπάρξει λογοδοσία. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουν σκοτωθεί 60.000 αθώοι και η Γάζα έχει καταστραφεί», δήλωσε.

Στο αποκορύφωμα της ανθρωπιστικής κρίσης, η γερμανική κυβέρνηση απαγόρευσε την εξαγωγή όπλων προς το Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα. Τώρα, οι υπουργοί στο Βερολίνο προετοιμάζονται να εξετάσουν τα μέτρα αυτά για να δουν αν οι συνθήκες επιτρέπουν την άρση των περιορισμών.

Στο Παρίσι, η κυβέρνηση εξακολουθεί να επιδιώκει να διατηρήσει κάποια διαπραγματευτική ισχύ. «Πρέπει να κρατήσουμε [την απειλή κυρώσεων] και να θέσουμε ως όρο την άρση τους. Ό,τι έχει αποκτηθεί από τον Νετανιάχου έγινε υπό πίεση. Δεν είναι η στιγμή να μειώσουμε την πίεση», δήλωσε ένας πρώην Γάλλος αξιωματούχος. Είναι «πολύ πρόωρο».

Ένας βουλευτής από το κυβερνών Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας συμφώνησε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξεταστεί η άρση κυρώσεων. «Έχω έντονη αίσθηση ότι η πίεση προς το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να είναι αναγκαία», είπε.

Μια θέση στο Συμβούλιο Ειρήνης

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζητούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία που ακολουθεί, απαιτώντας θέση στο προτεινόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ που θα εποπτεύει τη διαχείριση της Γάζας.

Ο Τραμπ ήταν ασαφής σχετικά με τη σύνθεσή του, παραπέμποντας στις ερωτήσεις στον απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος δήλωσε ότι έχει πολλούς ενδιαφερόμενους. Στις Βρυξέλλες υπάρχει κάποια αμφιβολία για το νέο αυτό όργανο, με ιδιωτικές ενδείξεις ότι μπορεί απλώς να αποτελεί ευκαιρία για δυτικές κατασκευαστικές εταιρείες να κερδίσουν χρήματα από την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Το κόστος της ανοικοδόμησης εκτιμάται σε πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ΕΕ είναι σημαντικός χορηγός των Παλαιστινίων και τα κεφάλαιά της θα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη.

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από απλός χρηματοδότης. Η Ευρώπη πρέπει να παίξει τον ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή όπως πάντα», δήλωσε ένα άτομο που συμμετείχε στις συζητήσεις στις Βρυξέλλες.

Ένας υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος είπε: «Το πρόβλημά μας είναι ότι οι ΗΠΑ θέλουν να το ελέγχουν, οπότε πώς μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να παίξει ρόλο;» Ένας δεύτερος υψηλόβαθμος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Βρετανία αισθάνεται ιδιαίτερη ευθύνη να στηρίξει τη διαδικασία ειρήνης λόγω του ιστορικού της ρόλου στην περιοχή.

Δυστυχώς, η αδυναμία της ΕΕ μέχρι στιγμής να συμφωνήσει για την επιβολή κυρώσεων ή ποινών στο Ισραήλ φαίνεται να έχει αποδυναμώσει τη θέση της στην περιοχή. Ένας διπλωμάτης από χώρα του Κόλπου δήλωσε ότι η ΕΕ ήταν «απούσα» κατά τη διάρκεια της κρίσης και δεν είναι σαφές ποιος ρόλος μπορεί να έχει, αν έχει, στην περιοχή.

Μερικοί ευρωπαίοι πολιτικοί γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να εμφανιστούν αδύναμοι ή απόντες από τη διαδικασία ειρήνης στη Γάζα, καθώς οι διαιρέσεις για τη Μέση Ανατολή μπορούν να εκτροχιάσουν τα πολιτικά τους σχέδια. Μια τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ νωρίτερα αυτόν τον μήνα απέδειξε πόσο έχει διχάσει ο πόλεμος στη Γάζα τμήματα της Βρετανίας.

Σε όλη την Ευρώπη, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη δυστυχία των Παλαιστινίων στη Γάζα. «Η πολιτική της Μέσης Ανατολής θα είναι μέρος των εθνικών εκλογών», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ. «Είναι εξαιρετικά πολωτική. Εάν η Ευρώπη δεν παίξει θετικό ρόλο, θα πληρώσει το τίμημα».