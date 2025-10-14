ΠΑΣΟΚ: Στήνει «γραμμές άμυνας» απέναντι στον Τσίπρα – Η προσπάθεια συσπείρωσης και οι συναντήσεις Ανδρουλάκη με την «παλιά φρουρά»

Οι γραμμές άμυνας για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα έχουν αρχίσει ήδη να στήνονται στα πέριξ του ΠΑΣΟΚ.

Η επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη είναι από εδώ και πέρα να υπενθυμίζει τα πεπραγμένα του πρώην πρωθυπουργού -όχι μόνο την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την περίοδο που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό έκανε και τη Δευτέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Ο ελληνικός λαός έχει μνήμη. Ο κάθε πολίτης γνωρίζει την αξιοπιστία των πολιτικών προσώπων -αν αυτά που έλεγαν τα έκαναν πράξη ή τα έλεγαν για πάρουν την εξουσία» ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο MEGA, βάζοντας στην ίδια πλευρά αναξιοπιστίας τον πρώην και τον νυν πρωθυπουργό. «Όπως θα γελάει ο κόσμος, εάν ο κ. Μητσοτάκης υποσχεθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές ότι θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τα μεγάλα προβλήματα του ΕΣΥ και θα ενισχύσει τη Δικαιοσύνη ενώ επί επτά χρόνια έχει αποτύχει παταγωδώς σε αυτούς τους τομείς, έτσι γελάει τώρα όταν ο κ. Τσίπρας λέει ότι θα ενισχύσει τη Δικαιοσύνη και την ποιότητα δημοκρατίας» σχολίασε.

Η προσπάθεια συσπείρωσης και ανάδειξης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως τον βασικό πόλο απέναντι στη ΝΔ δείχνουν και οι κινήσεις του Ανδρουλάκη. Όπως αναφέρουν «ΤΑ ΝΕΑ», τις προηγούμενες ημέρες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με μια σειρά στελεχών που λογίζονται στην «παλιά φρουρά», η οποία ωστόσο έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν αντίστοιχες προσπάθειες του Τσίπρα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επαφές, μεταξύ άλλων, με τον Κώστα Λαλιώτη, τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον Γιάννη Κουτσούκο, τον Σταύρο Μπένο και τον γενικό διευθυντή του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Σαλαγιάννη – «κλειδώνοντας» και οργανωτικές εκκρεμότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σκανδαλίδης αναλαμβάνει επικεφαλής της λεγόμενης επιτροπής διεύρυνσης και ο κ. Σαλαγιάννης παίρνει τη δύσκολη δουλειά της επιτροπής ψηφοδελτίων.

Αυτή η προετοιμασία, εν όψει του συνεδρίου, έχει σημασία, γιατί δείχνει τη διάθεση που επικρατεί για διαύλους επικοινωνίας με άλλα κόμματα (στο πλαίσιο της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ), ως ασπίδα και στις κατηγορίες Τσίπρα για «ιδιοτελείς λόγους» που δεν διευκολύνουν τη σύγκλιση στη «δημοκρατική αντιπολίτευση» λαμβάνοντας ως δεδομένο πως η σύγκρουση με το όποιο κόμμα Τσίπρα εμφανιστεί είναι αναπόφευκτη. Η τακτική απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό φέρεται πως ήταν ανάμεσα στα θέματα και στο τετ α τετ που είχαν το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε μια από τακτικές συναντήσεις τους για θέματα εξωτερικής πολιτικής που βρίσκονται στην κοινοβουλευτική ατζέντα αυτής της εβδομάδας – αντίστοιχες επαφές υπήρξαν και με τον Γιώργο Παπανδρέου.

Η σύνθεση της ΚΟΕΣ

Η ανακοίνωση της ΚΟΕΣ, στην οποία εκτός του Γιάννη Βαρδακαστάνη συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι πέντε συνυποψήφιοι του Νίκου Ανδρουλάκη (Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης, Νάντια Γιαννακοπούλου), οι κοινοβουλευτικοί Δημήτρης Μάντζος, Παύλος Χρηστίδης, Δημήτρης Μπιάγκης, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρις Κουκουλόπουλος, Ράνια Θρασκιά, ο γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Σταύρος Μπένος και ο Κώστας Τσουκαλάς, αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση του πολιτικού διακυβεύματος του συνεδρίου.

Η οργανωτική ΚΟΕΣ, με 32 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Παπαδημητρίου, ο Ηρακλής Δρούλιας, ο Κώστας Πανταζής, ο Θανάσης Γλαβίνας και η Τόνια Αντωνίου, αναλαμβάνει τη διεξαγωγή του, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μετά την πρώτη συνεδρίαση.