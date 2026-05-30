Νίκος Ταγαράς: To TEE αποχαιρετά έναν μηχανικό και πολιτικό που συνέβαλε στο να αλλάξει η χώρα

Με βαθιά θλίψη το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο τεχνικός κόσμος της χώρας αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά, πολιτικό μηχανικό, υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έφυγε από την ζωή την Παρασκευή 29 Μαΐου σε ηλικία 70 ετών.

Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός, δήλωσε:

«Τα λόγια κάποιες φορές βγαίνουν δύσκολα και είναι πολύ λίγα για να περιγράψουν τα αισθήματα. Είναι όμως αναγκαία… Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μάχιμος, μέχρι το τέλος, μηχανικός και ένας πολιτικός ουσίας και αποτελεσμάτων. Μάχιμος ουσιαστικά, χωρίς να αφήσει ποτέ ούτε την επιστήμη ούτε το επάγγελμα. Πολιτικός ουσίας, από το χωριό του μέχρι το Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση, πάντα με το βλέμμα στους πολλούς και στην επίλυση προβλημάτων. Πολιτικός αποτελεσμάτων, με βαθιά συναίσθηση των αναγκών των πολιτών και των απαιτούμενων επιστημονικών και πολιτικών λύσεων, πάντα προσανατολισμένος στην υπέρβαση των αγκυλώσεων του παρελθόντος. Χωρίς κομματικές παρωπίδες, με βαθιά προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του. Τόσο η Κορινθία, που πραγματικά θρηνεί για την απώλεια ενός από τους πιο επιδραστικούς πολίτες της, όσο και η χώρα, που πραγματικά χάνει έναν άνθρωπο που βοηθούσε να πάμε συλλογικά μπροστά, είναι από σήμερα φτωχότερες.

Και εμείς στο ΤΕΕ νιώθουμε αυτή την απώλεια περισσότερο: χάνουμε έναν συνάδελφο, συνοδοιπόρο, πολιτικό που λίγοι μπορούν να συγκριθούν μαζί του. Προσωπικά, ως Γιώργος Στασινός χάνω έναν αγαπημένο, καλό και πιστό, στα δύσκολα, φίλο. Ως Πρόεδρος του ΤΕΕ χάνω έναν πολύτιμο συνεργάτη. Και η Πατρίδα χάνει έναν πραγματικό μεταρρυθμιστή που έδινε πάντα έμφαση στη δουλειά και το αποτέλεσμα και όχι στα λόγια και την εικόνα. Αποχαιρετούμε έναν σπάνιο στην πολιτική άνθρωπο. Στην οικογένεια του, που τόσο αγαπούσε και σε όλους τους οικείους του εύχομαι κουράγιο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ως Πρόεδρος του μεγαλύτερου επιστημονικού φορέα της χώρας τους διαβεβαιώνω ότι δεν θα ξεχαστεί».

Όργανα διοίκησης και στελέχη του ΤΕΕ σημειώνουν, με βαθιά θλίψη:

Ο Νίκος Ταγαράς άσκησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού, όντας μέλος (ως και τώρα ομότιμο) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τιμήθηκε επανειλημμένα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) δίνοντας από νωρίς το στίγμα του.

Η αγάπη του για το επάγγελμα στάθηκε οδηγός όλα τα χρόνια καθώς συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση του ρόλου του μηχανικού και στην ανάδειξη της σημασίας της οργάνωσης του χώρου. Κινήθηκε με αποφασιστικότητα αναζητώντας λύσεις που η χώρα είχε ανάγκη σε ζητήματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας και σε αυτόν ανήκουν πολλές μεταρρυθμιστικές νίκες.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας βρήκε στο πρόσωπό του έναν συμπαραστάτη στην προσπάθεια για την ενίσχυση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού και του επιστημονικού έργου που επιτελεί, καθώς και για να γίνουν πραγματικότητα πρωτοβουλίες που θα φέρουν τη χώρα στην επόμενη ημέρα με ασφάλεια δικαίου. Εμπνευσμένος από την παράδοση που ξεκίνησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, συμμετείχε όποτε μπορούσε, ως αρμόδιος Υπουργός, σε συνεδριάσεις οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ, προκείμενου να ακούσει και να κάνει διάλογο ουσίας.

Οφείλουμε σε όλους να υπενθυμίσουμε την έμπρακτη συμβολή του σε σημαντικά ζητήματα της Κορινθίας και της Ελλάδας. Από έργα που άλλαξαν τη ζωή χιλιάδων πολιτών στην περιοχή του έως τη νομοθεσία που πήγε μπροστά τη χώρα. Στον Νίκο Ταγαρά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων, η επίλυση δεκάδων προβλημάτων στο Κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες, η καθιέρωση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. Πολλά άλλα σημαντικά νομοθετήματα και μεταρρυθμίσεις δεν θα είχαν ποτέ προχωρήσει χωρίς τη δική του επιμονή και συμβολή.

Είναι πραγματικά κρίμα που δεν κατάφερε να δει, σε λίγους μήνες, να ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο εγχείρημα της καριέρας του, η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, που μαζί προχωρούσαμε τα τελευταία χρόνια… Θα μείνουν όμως, ως παρακαταθήκη του, όλα όσα εκείνος έκανε για το μέλλον μας…