Project Trident: Γραμμή παραγωγής πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων στην Ελευσίνα

Ελλάδα, Νότια Κορέα και ΗΠΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν στην Ευρώπη το μεγαλύτερο ναυπηγείο κατασκευής πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων της Ανατολικής Μεσογείου. «Η Ελλάδα θα ανακτήσει την εθνική της ναυπηγική αυτονομία και θα αναδειχθεί ως ο περιφερειακός βιομηχανικός κόμβος για τη ναυτική άμυνα», τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Ελλάδα αποκτά ναυπηγική αυτονομία, ναυπηγώντας πολεμικά πλοία και υποβρύχια όχι μόνο για τις δικές της ανάγκες, αλλά και για τις χώρες της ΕΕ και σύμμαχες χώρες στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Χθες, στην οικία της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπεγράφη Συμφωνία Στρατηγικής Συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean. Το «Project Trident», όπως ονομάστηκε, προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος, με επίκεντρο τα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα.

Προβλέπονται επενδύσεις ύψους 1,35 δισ. ευρώ και η δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας.

«Η υπογραφή αυτής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας – Project Trident – αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από μια επιχειρηματική συνεργασία. Είναι μια δέσμευση για ασφάλεια και κοινή ευημερία στη Μεσόγειο και πέρα από αυτήν», τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Μέσω αυτής της τριμερούς συνεργασίας, η Ελλάδα θα ανακτήσει την εθνική της ναυπηγική αυτονομία και θα αναδειχθεί ως ο περιφερειακός βιομηχανικός κόμβος για τη ναυτική άμυνα – υποστηρίζοντας το Ελληνικό Ναυτικό, τον Έκτο Στόλο των ΗΠΑ, συμμάχους του ΝΑΤΟ και φιλικά έθνη σε όλη τη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέλυσε ο πρόεδρος της ΟΝΕΧ, Πάνος Ξενοκώστας, κατά την ομιλία του, το σχέδιο αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις.

Η πρώτη, ύψους 150 εκατ. ευρώ, αφορά την ενίσχυση των δυνατοτήτων συντήρησης και επισκευής πλοίων, μέσω νέων εγκαταστάσεων και δεξαμενών μεγάλης κλίμακας.

Η δεύτερη, ύψους 200 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η τρίτη και μεγαλύτερη φάση, ύψους 1 δισ. ευρώ, προβλέπει την εγκατάσταση προηγμένου βιομηχανικού εξοπλισμού, αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής και εξειδικευμένων υποδομών, οι οποίες θα μπορούν να υποστηρίξουν ακόμη και προγράμματα ναυπήγησης και υποστήριξης υποβρυχίων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν, το εγχείρημα αναμένεται να δημιουργήσει έως και 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενώ η συμβολή του στην ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει το 0,8% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει ισχυρή συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας, με στόχο ποσοστό εγχώριας προστιθέμενης αξίας έως και 70% στα προγράμματα που θα αναπτυχθούν.

Ο Π. Ξενοκώστας ανέφερε ότι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα νέα προγράμματα θα είναι ιδιαίτερα υψηλή, με στόχο εγχώρια προστιθέμενη αξία 70%, ενώ εκτίμησε ότι η επένδυση θα δημιουργήσει 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα 5 έως 7 χρόνια. Παράλληλα, πρόσθεσε: «Η Ελλάδα μπορεί πλέον να περάσει από τον ρόλο του αγοραστή αμυντικών συστημάτων στον ρόλο του παραγωγού και υποστηρικτή προηγμένων ναυτικών και αμυντικών δυνατοτήτων».

Όπως αναφέρθηκε, το Project Trident φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ελευσίνα σε περιφερειακό κέντρο ναυπηγικής και αμυντικής υποστήριξης για την Ανατολική Μεσόγειο, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα, εξυπηρετώντας τόσο τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού όσο και τις ανάγκες συμμαχικών δυνάμεων.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορικής σημασίας για την Ελλάδα και τη διεθνή αμυντική συνεργασία».

Όπως σημείωσε, «η σύμπραξη φέρνει κοντά την αμερικανική αμυντική τεχνολογία, την κορεατική ναυπηγική τεχνογνωσία και τις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ισχυρού κέντρου ναυπηγικής και αμυντικής υποστήριξης στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε ότι «η Ελευσίνα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη σύνθετων ναυτικών προγραμμάτων, ενώ παράλληλα η συμφωνία δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας προς την ελληνική οικονομία».

Τη σημασία της «συνεργασίας μεταξύ Νότιας Κορέας, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για την ανάπτυξη της ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας» επισήμανε ο Senior Vice President του τομέα Naval Ship International Business της Hanwha, Sean Seongwoo Park, κάνοντας λόγο για μια πρωτοβουλία που μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές βιομηχανικής ανάπτυξης και τεχνολογικής συνεργασίας.

Όπως ανέφερε, «η Hanwha διαθέτει σημαντική εμπειρία στους τομείς της ναυπηγικής και της άμυνας και θεωρεί ότι η συνεργασία με την ONEX μπορεί να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και στην ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων υποστήριξης ναυτικών προγραμμάτων».

Ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, Ju-seong Lim, χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Νότιας Κορέας, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας, της άμυνας και της τεχνολογίας. Επισήμανε ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου ναυπηγικού και αμυντικού οικοσυστήματος, με επίκεντρο τα ναυπηγεία της Ελευσίνας.