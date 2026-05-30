Μόντσα: Επέστρεψε στα σαλόνια της Serie A, έπειτα από θρίλερ στα play off ανόδου της Serie B – Δείτε βίντεο

Η Μόντσα επέστρεψε στη Serie A έναν χρόνο μετά τον υποβιβασμό της, καθώς ξεπέρασε την Καταντζάρο στα play off ανόδου της Serie B, παρά την ήττα της με 2-0 στη ρεβάνς της Παρασκευής (29/5).

Η ομάδα της Λομβαρδίας είχε βάλει τις βάσεις για την άνοδο από τον πρώτο αγώνα, καθώς είχε επικρατήσει με 2-0 στην Καλαβρία, την περασμένη Κυριακή (24/5). Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μόντσα είχε αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, όμως η Καταντζάρο αντέδρασε στη ρεβάνς και έφερε ξανά την υπόθεση της ανόδου σε οριακό σημείο.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Φελίπε Τζακ στο 39’ και πέτυχαν δεύτερο γκολ με τον Φροζινίνι στο 78’. Με αυτόν τον τρόπο, η Καταντζάρο ισοφάρισε το συνολικό σκορ των δύο αγώνων και άσκησε μεγάλη πίεση στη Μόντσα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η άνοδος, ωστόσο, κατέληξε στη Μόντσα λόγω του κανονισμού που ισχύει στα play off της ιταλικής Serie B. Ο κανονισμός προβλέπει ότι, όταν υπάρχει ισορροπία μετά τα 180 λεπτά του διπλού τελικού, η άνοδος πηγαίνει στην ομάδα που τερμάτισε υψηλότερα στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, χωρίς να χρειαστεί παράταση ή διαδικασία πέναλτι.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Μόντσα είχε τερματίσει στην 3η θέση με 76 βαθμούς, ενώ η Καταντζάρο είχε ολοκληρώσει την κανονική περίοδο στην 5η θέση με 59 βαθμούς. Έτσι, οι «κόκκινοι» της Λομβαρδίας εξασφάλισαν την επιστροφή τους στη Serie A, έπειτα από μία ιδιαίτερα αγχωτική διαδικασία.

Η Μόντσα θα αγωνιστεί για τέταρτη φορά στην ιστορία της στη Serie A και θα ακολουθήσει τη Βενέτσια και τη Φροζινόνε, οι οποίες είχαν ήδη εξασφαλίσει την απευθείας άνοδό τους.