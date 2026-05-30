Λουίς Ενρίκε: «Δεν υπάρχει καλύτερο κίνητρο από το να παίζεις σε έναν τελικό Champions League»

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στον σημερινό τελικό του Champions League (30/5, 19:00, Mega, CosmoteSport 1), με τον Λουίς Ενρίκε να προτρέπει τους παίκτες του να απολαύσουν τον αγώνα και να εκμεταλλευτούν τη στιγμή.

Ο προπονητής της γαλλικής ομάδας μίλησε σήμερα (29/5) στους δημοσιογράφους και αναφέρθηκε στη σύγκρουση ανάμεσα στην καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης, την Παρί Σεν Ζερμέν, και την καλύτερη άμυνα, την Άρσεναλ. «Περισσότερες από δύο διαφορετικές ιδέες, θα έλεγα δύο ιδέες που είναι παρόμοιες αλλά με διαφορετικές πορείες. Έχουν μια ομάδα που σκοράρει πολύ και είμαστε μια ομάδα που αμύνεται πολύ καλά», είπε ο 56χρονος τεχνικός, ο οποίος γεννήθηκε στη Χιχόν.

Ο Λουίς Ενρίκε αναφέρθηκε και στο έργο του Μίκελ Αρτέτα στην Άρσεναλ, τονίζοντας ότι η πορεία της αγγλικής ομάδας δεν τον εκπλήσσει. «Δεν εκπλήσσομαι. Ειδικά φέτος, άξιζαν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Ήταν η πιο συνεπής ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή θα είναι η έβδομη χρονιά του με την Άρσεναλ, μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα το είδος της ομάδας που έχει χτίσει».

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε και για τους δύο αγώνες στα ημιτελικά με την Μπάγερν, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του έδειξε τον χαρακτήρα της στη διάρκεια των νοκ άουτ αγώνων. «Προτιμούσα, αποκλειστικά και μόνο για το αποτέλεσμα, θα έλεγα το 5-4, επειδή κερδίσαμε. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, απόλαυσα όλους τους αγώνες μας αυτή τη σεζόν στο Champions League. Νομίζω ότι δείξαμε σε αυτούς τους οκτώ αγώνες (νοκ άουτ) τι είδους ομάδα είμαστε. Δείξαμε πολλά, κυριαρχήσαμε, υποφέραμε επίσης. Φτάσαμε σε έναν δεύτερο τελικό Champions League, κάτι που είναι πολύ δύσκολο για κάθε ομάδα και ιστορικό για εμάς».

Ο Λουίς Ενρίκε στάθηκε και στην προετοιμασία της Παρί Σεν Ζερμέν για τον τελικό, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του ανέλυσε τον αντίπαλο και αναζήτησε λύσεις για τις λεπτομέρειες που μπορούν να κρίνουν τον αγώνα. «Αν μιλάμε για προπονήσεις, κάναμε αυτό που κάνουμε πάντα, προσπαθήσαμε να βρούμε απαντήσεις. Είχαμε χρόνο να αναλύσουμε τον αντίπαλό μας. Τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Έχουμε παίξει μαζί τους τα τελευταία δύο χρόνια. Υπάρχουν πάντα λεπτομέρειες που μπορούμε να βελτιώσουμε. Όσο για τη διαχείριση ενός τελικού, αυτό είναι πάντα διαφορετικό. Αύριο (Σάββατο), οι παίκτες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτό το είδος αγώνα. Είναι απαραίτητο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα παίξεις άλλον».

Για το αν νιώθει μεγαλύτερη ανησυχία σε σχέση με πέρυσι, ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν υπογράμμισε ότι ο τελικός δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί. «Σε αυτόν τον τελικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει φαβορί. Αλλά πρέπει να εκμεταλλευτείτε τις μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά».

Ο ίδιος ρωτήθηκε και για τη δήλωση του Μίκελ Αρτέτα ότι η Άρσεναλ θα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Λουίς Ενρίκε απάντησε ότι το μεγαλύτερο κίνητρο για κάθε ομάδα είναι η συμμετοχή σε έναν τελικό του Champions League. «Δεν υπάρχει καλύτερο κίνητρο από το να παίζεις σε έναν τελικό Champions League. Τα υπόλοιπα είναι απλώς στρατηγική. Θα δούμε αύριο ποιος είναι ο καλύτερος. Παραμένω συγκεντρωμένος στην ομάδα μου».

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν έκλεισε την τοποθέτησή του με αναφορά στο κίνητρο της ομάδας του για την κατάκτηση δεύτερου συνεχόμενου τροπαίου στη διοργάνωση. «Αλλά ξέρεις το κίνητρο της κατάκτησης ενός δεύτερου Champions League στη σειρά; Είναι ακόμα πιο δυνατό».