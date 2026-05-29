Ιπτάμενος και στην Κύπρο ο Εμμανουήλ Καραλής – Πέρασε ξανά τα 6 μέτρα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Διεθνές Μίτινγκ Στίβου της Λεμεσού, όπου ξεπέρασε τα 6 μέτρα για 20ή φορά στην καριέρα του. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ενθουσίασε το πολυπληθές κοινό, δοκιμάζοντας μάλιστα και το ύψος των 6.15 μέτρων.

Καταπληκτική εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Διεθνές Μίτινγκ Στίβου της Λεμεσού, με τον κορυφαίο Έλληνα άλτη να ξεπερνάει τα 6.00 μ. για 20η φορά στην καριέρα του.

Ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ εμφανίστηκε στο μίτινγκ της Λεμεσού σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με την πρεμιέρα του στην Κίνα και πέρασε με άνεση πάνω από τα 6.00 ενθουσιάζοντας το πολυπληθές κοινό στο Τσίρειο στάδιο. Μάλιστα στη συνέχεια δεν δίστασε να βάλει τον πήχη στα 6.15 για να περάσει στην κορυφή του κόσμου για το 2026 και στη δεύτερη θέση όλων των εποχών και στον ανοιχτό στίβο.

Ο Μανόλο ξεκίνησε τις προσπάθειες του από τα 5,65 μ. που τα πέρασε με την δεύτερη του προσπάθεια, στη συνέχεια συνέχισε στα 5,85 σημειώνοντας ρεκόρ στο μίτινγκ.Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς πέρασε με άνεση τα 6,00 μ. πηδώντας για 20η φορά στην καριέρα του το συγκεκριμένο ύψος.

Δείτε το άλμα του Εμμανουήλ Καραλή:

Οι δύο προσπάθειες του Εμανουήλ Καραλή για τα 6,15 μ.

 

