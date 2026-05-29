Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά: «Ένας αγωνιστής της ζωής, που πάλεψε μέχρι τέλους»

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον πολιτικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Πολιτικοί από όλο το φάσμα εκφράζουν τη συγκίνησή τους και αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που, όπως τονίζουν, ξεχώριζε για το ήθος, την εργατικότητα και τη συνέπειά του τόσο στην πολιτική όσο και στην προσωπική του πορεία.

Μαρινάκης: «Ένας αγωνιστής της ζωής, που πάλεψε μέχρι τέλους»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε συγκλονισμένος από την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους πιο δραστήριους, ευγενείς και αξιοπρεπείς ανθρώπους που γνώρισε.

«Συγκλονισμένος αποχαιρετώ τον Νίκο Ταγαρά. Ήταν ένας από τους πιο δραστήριους, ευγενείς και αξιοπρεπείς ανθρώπους που γνώρισα. Αθόρυβος, αλλά αποτελεσματικός υπουργός, έμπειρος κοινοβουλευτικός και άξιος εκπρόσωπος των πολιτών της Κορινθίας. Πρωτίστως ένας αγωνιστής της ζωής, που πάλεψε μέχρι τέλους. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Παύλος Μαρινάκης.

Κωστής Χατζηδάκης: «Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό»

Τον παλιό του συνεργάτη Νίκο Ταγαρά αποχαιρετά με συγκίνηση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς. Παλιός μου συνεργάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, ένα τομέα που γνώριζε βαθιά. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη με την ασθένειά του τα τελευταία χρόνια. Δεν το έβαλε κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας συνεργασία πριν από λίγες μόλις μέρες για το ζήτημα του Ελληνικού».

Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταλήγει: «Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση.

Καλό σου ταξίδι, Νίκο! Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη!».

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης ανέφερε σε δήλωσή του:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Νίκο Ταγαρά.

Εναν πολιτικό που υπηρέτησε τον τόπο του, την Κόρινθο, και το δημόσιο βίο με αφοσίωση, υπευθυνότητα και σοβαρότητα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα.

Έναν άνθρωπο που σε κέρδιζε με την ανεπιτήδευτή του ευγένεια και ειλικρίνεια.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες του. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους».

Με συγκίνηση αποχαιρέτησε και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας τον Νίκο Ταγαρά.

«Ο συνάδελφος Νίκος Ταγαράς διακρίθηκε για την αγάπη προς τον τόπο του, την Κορινθία, όπως και για την αφοσίωση στα καθήκοντά του, σε κάθε αξίωμα το οποίο υπηρέτησε, με ήθος και ευπρέπεια. Τον αποχαιρετάμε με βαθιά θλίψη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του». — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 29, 2026

Γεωργιάδης: «Ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην ζωή μου»

«Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς, ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην ζωή μου, έχασε τη μάχη. Κουράγιο στην οικογένειά του και πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό για την Κυβέρνηση και για την Χώρα. Κύριος! Ειλικρινή συλλυπητήρια!» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ένας εξαιρετικός συνάδελφος και καλός φίλος, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, έφυγε από τη ζωή. Υπήρξε θαυμάσιος άνθρωπος ευγενής, δημιουργικός, φιλικός» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε: «Πάλεψε σκληρά με τον καρκίνο κι ήταν όρθιος μέχρι το τέλος στο καθήκον. Τον αποχαιρετώ με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και πολύ μεγάλη λύπη. Θερμά συλλυπητήρια σε όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα».

Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην ζωή μου, έχασε τη μάχη. Κουράγιο στην οικογένειά του και πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό για την Κυβέρνηση και για την Χώρα. Κύριος! Ειλικρινή συλλυπητήρια! https://t.co/cdXZ9J3ecP — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 29, 2026

Πιερρακάκης: «Θα λείψει από τους πολίτες της Κορινθίας, από την παράταξή μας και από την πολιτική ζωή»

«Αποχαιρετώ συγκλονισμένος τον Νίκο Ταγαρά. Ο Νίκος ξεχώρισε για τις γνώσεις, την αποτελεσματικότητα και, κυρίως, το ήθος του. Θα λείψει από τους πολίτες της Κορινθίας, από την παράταξή μας και από την πολιτική ζωή. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια» ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Θεοδωρικάκος: «Εξαιρετικός συνάδελφος και καλός φίλος»

«Ένας εξαιρετικός συνάδελφος και καλός φίλος, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, έφυγε από τη ζωή. Υπήρξε θαυμάσιος άνθρωπος ευγενής, δημιουργικός, φιλικός» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε: «Παλεψε σκληρά με τον καρκίνο κι ήταν όρθιος μέχρι το τέλος στο καθήκον. Τον αποχαιρετώ με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και πολύ μεγάλη λύπη. Θερμά συλλυπητήρια σε όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα».

Ο συνάδελφος Νίκος Ταγαράς διακρίθηκε για την αγάπη προς τον τόπο του, την Κορινθία, όπως και για την αφοσίωση στα καθήκοντά του, σε κάθε αξίωμα το οποίο υπηρέτησε, με ήθος και ευπρέπεια. Τον αποχαιρετάμε με βαθιά θλίψη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του. — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 29, 2026

Ένας εξαιρετικός συνάδελφος και καλός φίλος, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, έφυγε από τη ζωή. Υπήρξε θαυμάσιος άνθρωπος ευγενής, δημιουργικός, φιλικός. Παλεψε σκληρά με τον καρκίνο κι ήταν όρθιος μέχρι το τέλος στο καθήκον. Τον αποχαιρετώ με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης… — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) May 29, 2026

«Με θλίψη πληροφορούμαστε την απώλεια του εξαιρετικού φίλου Νίκου Ταγαρά. Συλλυπητήρια στους οικείους του» ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Με θλίψη πληροφορούμαστε την απώλεια του εξαιρετικού φίλου Νίκου Ταγαρά. Συλλυπητήρια στους οικείους του — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) May 29, 2026

«Νιώθω πολύ βαθιά θλίψη για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Ένας μοναδικός άνθρωπος, λαμπρός πολιτικός. Αγάπησε τον τόπο του, τον αγαπήσαμε όλοι. Αιωνία η μνήμη, θα μας λείψεις….» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Νότης Μηταράκης.

Η ανάρτηση του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου

«Ο Νίκος Ταγαράς ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων. Η αξιοπρέπεια και το ήθος του ήταν τόσο αθόρυβα και ταυτόχρονα τόσο εκκωφαντικά. Η καλή του πρόθεση απέναντι και στην πιο δύστροπη συμπεριφορά ή εξέλιξη, διαρκώς παρούσα. Τα λόγια συμπαράστασης και στήριξης σε δύσκολες στιγμές ήταν πάντα ουσίας και ειλικρινή.

Η γνώση και η αφοσίωσή του στα δημόσια πράγματα, συγκινητική και άδολη. Γι’ αυτούς και πολλούς ακόμη λόγους, ο Νίκος θα μας λείψει πολύ και βαθιά. Τα συλλυπητήρια μου στους οικείους του, στους καλούς συνεργάτες του, στους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες.

O Κώστας Μπακογιάννης ανέφερε σε ανάρτησή του:

«Ο Νίκος Ταγαράς ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που σπάνια συναντάς στη ζωή σου. Ένας άνθρωπος με ακέραιο χαρακτήρα, βαθιά αξιοπρέπεια και αταλάντευτη προσήλωση στις αξίες του. Πρότυπο ήθους, ειλικρίνειας, μαχητικότητας, συνέπειας και αποτελεσματικότητας. Δεν δίσταζε ποτέ να αναλάβει ευθύνες, να υπερασπιστεί όσα πίστευε και να δώσει μάχες για το κοινό καλό.

Υπηρέτησε τον τόπο του και την πατρίδα με αφοσίωση, σοβαρότητα και εργατικότητα. Άφησε πίσω του σπουδαίο έργο, αλλά κυρίως άφησε πίσω του το παράδειγμά του. Ένα παράδειγμα που θα συνεχίσει να εμπνέει όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Για μένα όμως, αυτή η απώλεια είναι και βαθιά προσωπική. Η φιλία του ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Στις χαρές και στις λύπες, στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές, ήταν πάντα παρών με γενναιοδωρία, καθαρότητα και αληθινό ενδιαφέρον. Από εκείνους τους φίλους που σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν στη ζωή σου.

Σήμερα, αποχαιρετώ έναν σπουδαίο δημόσιο λειτουργό, αλλά πάνω απ’ όλα έναν αγαπημένο φίλο, νιώθοντας ευγνωμοσύνη που οι δρόμοι μας συναντήθηκαν.

Καλό ταξίδι, Νίκο μου.»

Μέσω ανάρτησής του στο facebook ο Βασίλης Κικίλιας αποχαιρέτησε τον Νίκο Ταγαρά.

«Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας άνθρωπος σπάνιας ευγένειας και αξιοπρέπειας. Ένας υπουργός που υπηρέτησε με σοβαρότητα και αίσθημα καθήκοντος, ένας συνάδελφος που κέρδιζε τον σεβασμό με τη στάση του και ένας φίλος που θα θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

Η απώλειά του είναι μεγάλη για την πολιτική μας οικογένεια, για την Κορινθία, για τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του και για όλους όσοι γνώρισαν από κοντά το ήθος, τη σεμνότητα και την προσφορά του.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια».

Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας άνθρωπος σπάνιας ευγένειας και αξιοπρέπειας. Ένας υπουργός που υπηρέτησε με σοβαρότητα και αίσθημα καθήκοντος, ένας συνάδελφος που κέρδιζε τον σεβασμό με τη στάση του και ένας φίλος που θα θυμόμαστε πάντα με αγάπη. — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) May 29, 2026

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της κυβέρνησης και βουλευτή Κορινθίας της ΝΔ, Νίκου Ταγαρά. Απώλεια για όλους που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του και στην Παράταξή του», ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος.

Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της κυβέρνησης και βουλευτή Κορινθίας της ΝΔ, Νίκου Ταγαρά. Απώλεια για όλους που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του και στην Παράταξή του. — Pavlos Yeroulanos (@P_Yeroulanos) May 29, 2026

Σωκράτης Φάμελλος: «Εκτίμησα τον χαρακτήρα του, παρά τις πολιτικές μας διαφορές»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά. Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Στη θητεία του στο ΥΠΕΝ εκτίμησα τον χαρακτήρα του, παρά τις πολιτικές μας διαφορές. Όπως εκτίμησα και τη μεγάλη αξιοπρέπεια με την οποία έδωσε τη μεγάλη μάχη για την υγεία του.

Η αυτοδιοικητική του διαδρομή ήταν αποτυπωμένη στην προσωπικότητα του, που ήταν συναινετική, με διάθεση κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του και τους συνεργάτες του».

Και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για το Νίκο Ταγαρα:

«Σήμερα χάθηκε από τη ζωή ένας φίλος κι ένας μαχητής. Που κοντά στον απλό πολίτη υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, την Κορινθία. Και που ως άριστος επιστήμων και υπουργός, προσέφερε τις βαθιές γνώσεις του στη Βουλή και την Πατρίδα του.

Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του».