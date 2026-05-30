Μαζική έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Αυξημένη κίνηση σε διόδια, λιμάνια και ΚΤΕΛ

Αυξημένη είναι η κίνηση σε διόδια, λιμάνια και σταθμούς ΚΤΕΛ, καθώς συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στα διόδια της Ελευσίνας, από τις 17:00 έως τις 18:00, πέρασαν 3.500 αυτοκίνητα, ενώ οι αναχωρήσεις της Παρασκευής άγγιξαν συνολικά τις 30.000.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει την έντονη κινητικότητα στο οδικό δίκτυο, καθώς οι αναχωρήσεις της Παρασκευής προστέθηκαν στα 29.000 οχήματα που εγκατέλειψαν την Αθήνα την Πέμπτη. Η Τροχαία βρίσκεται από την Παρασκευή σε αυξημένη επιφυλακή, με στόχο να διευκολύνει τους εκδρομείς και να διασφαλίσει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου τα πλοία αναχώρησαν με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες επέλεξαν προορισμούς στον Αργοσαρωνικό και τις Κυκλάδες, οι οποίοι παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς για το τριήμερο.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Θεσσαλονίκη, όπου η τουριστική κίνηση εμφανίζεται αυξημένη. Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης ξεπερνούν το 80%, με τους επισκέπτες να προέρχονται κυρίως από την Τουρκία.

Η αυξημένη κινητικότητα αποτυπώνεται και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, όπου η ζήτηση έχει ενισχυθεί κατά 25%. Οι υπεύθυνοι πρόσθεσαν 100 δρομολόγια, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των επιβατών.

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 08:00 έως τις 13:00, με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων και την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου. Τα μέτρα της Τροχαίας αναμένεται να συνεχιστούν όσο διαρκεί η αυξημένη έξοδος για το τριήμερο.