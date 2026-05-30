Champions League: Σε κατάσταση συναγερμού το Παρίσι ενόψει του τελικού, υπό τον φόβο των επεισοδίων

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σεζόν ολοκληρώνεται το Σάββατο (30/5) με τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν στη Βουδαπέστη, ενώ οι γαλλικές Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή υπό τον φόβο επεισοδίων στο Παρίσι, αντίστοιχων με εκείνα που είχαν σημειωθεί έναν χρόνο νωρίτερα.

Η ουγγρική πρωτεύουσα φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό στη «Φέρεντς Πούσκας Αρένα», μία ημέρα μετά το ταξίδι του νέου πρωθυπουργού της χώρας, Πέτερ Μάγκιαρ, στις Βρυξέλλες. Ο Βίκτορ Όρμπαν, γνωστός για την αγάπη του στο ποδόσφαιρο, είχε πιθανότατα φανταστεί διαφορετικά τη βραδιά της 30ής Μαΐου 2026, καθώς θα ήθελε να βρίσκεται στην εξέδρα των επισήμων ως πρωθυπουργός και να παραδώσει το «κύπελο με τα μεγάλα αυτιά» στον νικητή. Ωστόσο, η απώλεια της εξουσίας άλλαξε τα δεδομένα.

Η Άρσεναλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έφτασαν στον τελικό χωρίς να αποτελούν έκπληξη, καθώς κατέκτησαν τα πρωταθλήματα στις χώρες τους και συγκέντρωσαν θετικά σχόλια για την εικόνα που παρουσίασαν στη διάρκεια της σεζόν. Οι δύο ομάδες διαθέτουν Ισπανούς προπονητές, τον Μικέλ Αρτέτα και τον Λουίς Ενρίκε, και μπαίνουν στον τελικό με διαφορετικά δεδομένα, αλλά χωρίς την ίδια πίεση που είχαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η γαλλική ομάδα είχε πετύχει ήδη από πέρυσι τον μεγάλο στόχο της, με την κατάκτηση του τροπαίου στο Μόναχο. Η αγγλική ομάδα, από την πλευρά της, κατέκτησε την Premier League μετά από διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες, γεγονός που απάλλαξε τους παίκτες της από το «βαρίδι» των προηγούμενων ετών και από την «κατάρα» να φτάνουν κοντά στον στόχο χωρίς να τον πετυχαίνουν.

Ιδιαίτερο στοιχείο του φετινού τελικού αποτελεί η ώρα διεξαγωγής. Το εναρκτήριο σφύριγμα δεν θα γίνει στις 21:00 τοπική ώρα, όπως συνέβαινε συνήθως, αλλά στις 18:00, δηλαδή στις 19:00 ώρα Ελλάδας. Η αλλαγή αυτή συνδέεται με την παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοση και κυρίως με τις αγορές της Ασίας, οι οποίες διατηρούν σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η νωρίτερη ώρα διεξαγωγής σημαίνει ότι φίλαθλοι, νικητές και ηττημένοι θα κινηθούν στη Βουδαπέστη από το βράδυ και μετά, με την τοπική αγορά να αναμένει αυξημένη κίνηση σε μπαρ και εστιατόρια. Η απόφαση εντάσσεται και στο ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο του ποδοσφαίρου, καθώς εταιρείες, παράγοντες, σύμβουλοι και διαφημιστές αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους για την αύξηση των εσόδων, ενόψει και του Μουντιάλ, που αρχίζει σε δύο εβδομάδες.

Σε κατάσταση συναγερμού το Παρίσι

Την ίδια ώρα, το Παρίσι βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού. Οι γαλλικές Αρχές θέλουν να αποφύγουν την επανάληψη των σοβαρών επεισοδίων που είχαν σημειωθεί μετά τον τελικό του 2025, όταν η Παρί είχε επικρατήσει της Ίντερ από το Μιλάνο. Εκείνη τη νύχτα, η γιορτή μετατράπηκε γρήγορα σε ένταση, με συγκρούσεις με την αστυνομία, δύο νεκρούς, περισσότερους από 200 τραυματίες και πάνω από 550 συλλήψεις.

Εκατοντάδες φωτιές είχαν ξεσπάσει τότε στη γαλλική πρωτεύουσα, αυτοκίνητα είχαν καεί και βιτρίνες είχαν λεηλατηθεί. Τα επεισόδια είχαν αναδείξει ξανά τα βαθύτερα κοινωνικά προβλήματα που τροφοδοτούν ξεσπάσματα βίας στη Γαλλία. Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε δεξιωθεί πέρυσι τους πρωταθλητές Ευρώπης στο Ελιζέ μετά τη νίκη τους, ενώ παραμένει ασαφές αν θα ταξιδέψει φέτος στη Βουδαπέστη.

Συνολικά, 8.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται στη γαλλική πρωτεύουσα και 22.000 σε όλη τη χώρα, με στόχο να αποτρέψουν νέα επεισόδια. Οι Αρχές αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση, καθώς αντίστοιχα περιστατικά βίας έχουν σημειωθεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Μετά την πρόκριση της Παρί στις αρχές Μαΐου, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε 123 συλλήψεις, ενώ είχαν καταγραφεί 11 τραυματισμοί.

Πολλά καταστήματα στο Παρίσι αναμένεται να κατεβάσουν προληπτικά ρολά από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου. Οι γαλλικές Αρχές επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι ο τελικός θα ολοκληρωθεί χωρίς νέα φαινόμενα βίας, την ώρα που η Βουδαπέστη ετοιμάζεται να υποδεχθεί το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό γεγονός της χρονιάς.

Πηγή: Deutsche Welle