Μιχάλης Πανάδης: «Δεν κυνηγάω το “σταριλίκι” – Φάση ψώνιου πέρασα στα νιάτα μου»

Ο Μιχάλης Πανάδης μίλησε για την αναγνωρισιμότητα, τη δημοσιότητα και την επιτυχία της σειράς «Άγιος Έρωτας», στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, με την Αθηναΐδα Νέγκα.

Ο ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά, παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη δημόσια εικόνα του. Ο ίδιος εξήγησε ότι η αναγνώριση από τον κόσμο δεν αποτέλεσε ποτέ αυτοσκοπό για εκείνον, καθώς είχε ήδη διανύσει μια μακρά επαγγελματική πορεία στο θέατρο πριν από την τηλεόραση.

«Τι σημαίνει να είσαι σταρ; Ούτε μου αρέσει να με αναγνωρίζουν, ούτε δεν μου αρέσει. Εμένα δεν μου άλλαξε κάτι στη δουλειά γιατί δούλευα μια δεκαετία στο θέατρο πριν την τηλεόραση. Δεν ήθελα ποτέ να περπατάω και να με αναγνωρίζουν. Εγώ ήθελα να παίζω ή να σκηνοθετώ. Εγώ έλεγα να γίνω γνωστός για να έχω πιο εύκολα δουλειά. Όταν έγινε αυτό δεν μου άλλαξε το status της δουλειάς μου».

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Πανάδης τόνισε ότι η δημοφιλία δεν άλλαξε τις ισορροπίες στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει μια πιο προβεβλημένη δημόσια παρουσία, ούτε τον ενδιαφέρει η εικόνα του «σταρ» μέσα από εξώφυλλα και αναρτήσεις στα social media.

«Όσοι άνθρωποι με ξέρουν, με ήξεραν ήδη. Μπορεί να συμβεί σε κάποιους, δεν κυνηγάω το σταριλίκι με την έννοια των εξωφύλλων. Να παίρνω πόζες περίεργες στο Instagram, να βγάζω τι τρώω κ.λπ. Δεν μου άλλαξε πεδίο δουλειάς. Φάση ψώνιου πέρασα αλλά στα νιάτα μου…».