Τρεις νεκροί από νέο αμερικανικό χτύπημα στον Ειρηνικό – Δείτε βίντεο

Νέο αμερικανικό χτύπημα σε ταχύπλοο το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου, κατά το οποίο, μάλιστα, σκοτώθηκαν τρεις επιβαίνοντες.

Ειδικότερα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Δεκάδες επιθέσεις από τον περασμένο Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από την κοινοποίηση βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο, το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν».

On May 29, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/ynibuPqDd3 — U.S. Southern Command (@Southcom) May 30, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών τα οποία φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό σχεδόν 200 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει, πάντως, αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.