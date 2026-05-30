Τρεις νεκροί από νέο αμερικανικό χτύπημα στον Ειρηνικό – Δείτε βίντεο

Νέο αμερικανικό χτύπημα έλαβε χώρα στον ανατολικό Ειρηνικό, με στόχο ταχύπλοο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών επιβαινόντων. Το περιστατικό ανακοινώθηκε από το U.S. Southern Command (SOUTHCOM), το οποίο δημοσιοποίησε και βίντεο της επίθεσης, εν μέσω ερωτημάτων για την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων σε παρόμοιες προηγούμενες επιχειρήσεις.

Ναρκωτικά που μεταφέρονταν με πλοίο στον Ειρηνικό
  Νέο αμερικανικό χτύπημα σε ταχύπλοο το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου, κατά το οποίο σκοτώθηκαν τρεις επιβαίνοντες.
  Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση, με το U.S. Southern Command (SOUTHCOM) να ανακοινώνει ότι «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν».
  Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με σχεδόν 200 νεκρούς, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για την εμπλοκή των σκαφών σε παράνομες δραστηριότητες.

Νέο αμερικανικό χτύπημα σε ταχύπλοο το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου, κατά το οποίο, μάλιστα, σκοτώθηκαν τρεις επιβαίνοντες.

Ειδικότερα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Δεκάδες επιθέσεις από τον περασμένο Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από την κοινοποίηση βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο, το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών τα οποία φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό σχεδόν 200 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει, πάντως, αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

