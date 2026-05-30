Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (30/5) – Πού θα δείτε τον τελικό του Champions League

Ο τελικός του Champions League, στον οποίο θα παλέψουν για το τρόπαιο η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ, και τα δεύτερα ματς των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού απέναντι σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αντίστοιχα για τα ημιτελικά της GBL ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/5):

08:35 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS11 Ena 2

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

09:55 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS12 Obara 2

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:15 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS13 Fujioka 1

11:35 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS14 Fujioka 2

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:00 Eurosport 2 Roland Garros Τένις

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Ιταλία (1ος Αγώνας)

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD UFC Fight Night 2026 Γιαντόνγκ Σονγκ – Ντέιβεσον Φιγκεϊρέδο

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:50 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Basket League 2025-26

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Tissot Sprint)

17:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΟλυμπιακόςBasketLeague

17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Ιταλία, Μουτζέλο – 1ος Αγώνας

18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

19:00 MEGA-COSMOTE SPORT 1 HD Αρσεναλ – Παρί Σεν ΖερμένChampions League

20:30 COSMOTE SPORT 6 HDΜπεσίκτας – ΓαλατασαράιTurkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Βενέτσια Lega Basket Serie A