Πέγκυ Σταθακοπούλου: «Έχω αποφασίσει να αφήσω τον εαυτό μου να μεγαλώσει κανονικά – Νομίζω ότι η ομορφιά δεν έχει να κάνει με τις ρυτίδες»

Η Πέγκυ Σταθακοπούλου, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Breakfast@Star», εξέφρασε την απόφασή της να αποδεχτεί τη φυσική γήρανση, τονίζοντας ότι η ομορφιά δεν συνδέεται με τις ρυτίδες αλλά με τον τρόπο ζωής και σκέψης. Παράλληλα, μίλησε για την κόρη της, η οποία πλέον είναι φοιτήτρια και ενηλικιώνεται, δημιουργώντας μια νέα δυναμική στη σχέση τους.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Πέγκυ Σταθακοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/peggy.stathakopoulou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πέγκυ Σταθακοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στο «Breakfast@Star», όπου αναφέρθηκε στην απόφασή της να αφήσει τον εαυτό της «να μεγαλώσει κανονικά».
  • Η ηθοποιός τόνισε πως «η ομορφιά δεν έχει να κάνει με τις ρυτίδες», ενώ θεωρεί ότι «ο τρόπος που ζεις… είναι η νεότητα».
  • Με τρυφερά λόγια μίλησε για την κόρη της, η οποία πλέον είναι φοιτήτρια και «ενηλικιώνεται κάθε μέρα και περισσότερο, που σημαίνει ότι είναι ανάγκη να απομακρυνθεί από εμένα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μία συνέντευξη στο «Breakfast@Star» παραχώρησε η Πέγκυ Σταθακοπούλου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου. Η καταξιωμένη ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, αναφέρθηκε στην απόφασή της να αφήσει τον εαυτό της «να μεγαλώσει κανονικά».

Πέγκυ Σταθακοπούλου: «Ήθελα τόσο πολύ ένα παιδάκι και είχα δυσκολευτεί – Το έκανα 44 ετών»

Σε ερώτηση για το αν θα έκανε ποτέ κάποια αισθητική παρέμβαση, η Πέγκυ Σταθακοπούλου απάντησε: «Έχω αποφασίσει να αφήσω τον εαυτό μου να μεγαλώσει κανονικά. Επίσης θεωρώ νίκη το να σου δίνονται χρόνια και χρόνια, να προχωράς, και να αλλάζεις.

Νομίζω ότι η ομορφιά δεν έχει να κάνει με τις ρυτίδες. Θεωρώ ότι ο τρόπος που ζεις, που σκέφτεσαι, που αφήνεις τον εαυτό σου ανοιχτό στη ζωή, όσο σου χαρίζεται, είναι η νεότητα».

Πέγκυ Σταθακοπούλου: «Για μένα είναι το καλύτερο μπότοξ η γνώση – Η φωλιά είναι άδεια»

Σχετικά με την κόρη της, η αγαπημένη καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως: «Η αλήθεια είναι ότι είμαστε δύο ψυχές δεμένες από πάντα. Πλέον είναι φοιτήτρια, ζει αλλού, και ενηλικιώνεται κάθε μέρα και περισσότερο, που σημαίνει ότι είναι ανάγκη να απομακρυνθεί από εμένα». 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ