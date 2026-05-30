Πέγκυ Σταθακοπούλου: «Έχω αποφασίσει να αφήσω τον εαυτό μου να μεγαλώσει κανονικά – Νομίζω ότι η ομορφιά δεν έχει να κάνει με τις ρυτίδες»

Μία συνέντευξη στο «Breakfast@Star» παραχώρησε η Πέγκυ Σταθακοπούλου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου. Η καταξιωμένη ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, αναφέρθηκε στην απόφασή της να αφήσει τον εαυτό της «να μεγαλώσει κανονικά».

Σε ερώτηση για το αν θα έκανε ποτέ κάποια αισθητική παρέμβαση, η Πέγκυ Σταθακοπούλου απάντησε: «Έχω αποφασίσει να αφήσω τον εαυτό μου να μεγαλώσει κανονικά. Επίσης θεωρώ νίκη το να σου δίνονται χρόνια και χρόνια, να προχωράς, και να αλλάζεις.

Νομίζω ότι η ομορφιά δεν έχει να κάνει με τις ρυτίδες. Θεωρώ ότι ο τρόπος που ζεις, που σκέφτεσαι, που αφήνεις τον εαυτό σου ανοιχτό στη ζωή, όσο σου χαρίζεται, είναι η νεότητα».

Σχετικά με την κόρη της, η αγαπημένη καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως: «Η αλήθεια είναι ότι είμαστε δύο ψυχές δεμένες από πάντα. Πλέον είναι φοιτήτρια, ζει αλλού, και ενηλικιώνεται κάθε μέρα και περισσότερο, που σημαίνει ότι είναι ανάγκη να απομακρυνθεί από εμένα».