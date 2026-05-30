Λευκός Οίκος: Μόνο με τήρηση των «κόκκινων γραμμών» η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έλαβε οριστική απόφαση για μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν μετά από δίωρη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Η συμφωνία θα υπογραφεί μόνο εάν τηρηθούν οι αμερικανικές «κόκκινες γραμμές», οι οποίες περιλαμβάνουν τη μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου.

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έλαβε απόφαση για πιθανή συμφωνία με το Ιράν, μετά τη δίωρη σύσκεψη που είχε με το επιτελείο του στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου.
  • Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο εάν τηρηθούν οι αμερικανικές «κόκκινες γραμμές».
  • Οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν τη δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έλαβε απόφαση για πιθανή συμφωνία με το Ιράν, μετά τη δίωρη σύσκεψη που είχε με το επιτελείο του στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοινώσεις, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση».

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Κατά τον ίδιο, η συμφωνία που θα μπορούσε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε, αμέσως μετά τη σύσκεψη, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο εάν τηρηθούν οι αμερικανικές «κόκκινες γραμμές».

«Η συνεδρίαση στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων ολοκληρώθηκε και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

