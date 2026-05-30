ΗΠΑ: Γκρέμισε το σπίτι τους όταν η γυναίκα του είπε πως ο γάμος τους τελείωσε – Δείτε βίντεο

Ένας 48χρονος στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ συνελήφθη αφού φέρεται να κατέστρεψε τμήμα του οικογενειακού του σπιτιού με εκσκαφέα, όταν η σύζυγός του του ανακοίνωσε το τέλος του γάμου τους. Το περιστατικό έλαβε χώρα ενώ η γυναίκα του και οι δύο κόρες τους βρίσκονταν μέσα, οδηγώντας σε κατηγορίες για πρόκληση καταστροφής και έκθεση σε κίνδυνο.

Το γκρεμισμένο σπίτι
  • Ένας 48χρονος στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ συνελήφθη αφού φέρεται να προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο οικογενειακό του σπίτι χρησιμοποιώντας εκσκαφέα, όταν η σύζυγός του του ανακοίνωσε ότι ο γάμος τους είχε τελειώσει.
  • Το περιστατικό έλαβε χώρα ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν η γυναίκα του και οι δύο κόρες τους, με τις ζημιές να είναι τόσο σοβαρές που έχουν προκύψει ανησυχίες για τη στατική επάρκεια του κτιρίου.
  • Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο άνδρας απείλησε «Αν τελείωσε, θα γκρεμίσω το σπίτι» και πλέον κατηγορείται για πρόκληση καταστροφής, έκθεση άλλων σε κίνδυνο και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Τι ήταν να του πει η σύζυγός του πως ο γάμος τους τελείωσε; Αυτό ήταν αρκετό για έναν 48χρονο στην πολιτεία της Πενσιλβάνια στις ΗΠΑ ο οποίος συνελήφθη αφού πρώτα φέρεται να προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο οικογενειακό του σπίτι χρησιμοποιώντας εκσκαφέα.

Το διόλου συνηθισμένο περιστατικό, μάλιστα, έλαβε χώρα ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν η γυναίκα του και οι δύο κόρες τους.

Ο “ευέξαπτος” Έρικ Πιέρβσζα χρησιμοποίησε έναν εκσκαφέα Kubota για να καταστρέψει τμήμα του πίσω μέρους της κατοικίας του. Οι ερευνητές εκτιμούν πως οι ζημιές είναι τόσο σοβαρές ώστε έχουν προκύψει ανησυχίες ακόμα και για τη στατική επάρκεια και τη συνολική δομική ακεραιότητα του κτιρίου.

Εναέρια πλάνα από drone κατέγραψαν το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω του το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, ξεκίνησε από έντονη λογομαχία μεταξύ του ζευγαριού και στη συνέχεια κλιμακώθηκε ανεξέλεγκτα.

Κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν την έκπληξή τους για όσα συνέβησαν. Ένας γείτονας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο KDKA-TV: «Νομίζω ότι είναι τρελός. Γι’ αυτό δεν πίνω».

Ένας άλλος κάτοικος σχολίασε με χιούμορ: «Θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς του είπε, ώστε να φροντίσω να μην το πω ποτέ. Είμαι παντρεμένος 42 χρόνια, αλλά ποτέ δεν απείλησα να γκρεμίσω το σπίτι».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η σύζυγος του Πιερβσζα κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας έπειτα από ολονύχτια κατανάλωση αλκοόλ και άρχισε να διαπληκτίζεται μαζί της.

Όταν εκείνη του ανακοίνωσε ότι ο γάμος τους είχε τελειώσει, οι ερευνητές αναφέρουν ότι της απάντησε με την απειλή: «Αν τελείωσε, θα γκρεμίσω το σπίτι».

Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 48χρονος ανέβηκε στον εκσκαφέα και άρχισε να κατεδαφίζει τμήματα της κατοικίας ενώ η σύζυγος και οι δύο κόρες τους βρίσκονταν ακόμη μέσα.

Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης ότι οι τηλεφωνητές του κέντρου άμεσης επέμβασης μπορούσαν να ακούσουν φωνές και τον ήχο του εκσκαφέα κατά τη διάρκεια της κλήσης στο 911.

Οι ερευνητές προσθέτουν ότι όταν σταμάτησε η καταστροφή, ο Πιερβσζα επέστρεψε στο εσωτερικό του σπιτιού, πήρε μία αθλητική τσάντα και απομακρύνθηκε με κατεύθυνση προς την περιοχή Fawn Township, προτού τελικά συλληφθεί από τις αρχές.

Γείτονες δήλωσαν ότι δυσκολεύονται ακόμη να κατανοήσουν τι συνέβη. Ένας άνδρας, ο οποίος ανέφερε ότι γνωρίζει προσωπικά τον κατηγορούμενο και έχει κυνηγήσει μαζί του στο παρελθόν, τον περιέγραψε ως άνθρωπο που αγαπά ιδιαίτερα τις δραστηριότητες στη φύση και δήλωσε σοκαρισμένος από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο Πιερβσζα κατηγορείται πλέον για πρόκληση καταστροφής, έκθεση άλλων σε κίνδυνο μέσω επικίνδυνης συμπεριφοράς και διατάραξη της δημόσιας τάξης. Παράλληλα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η σύζυγός του επρόκειτο να ζητήσει δικαστική εντολή προστασίας από κακοποιητική συμπεριφορά μετά το περιστατικό.

Η προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουνίου.

