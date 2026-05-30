Λίβανος: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις του νότιου Λιβάνου, στην περιοχή της Τύρου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

  • Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν την Παρασκευή ύστερα από ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται κι ένας διασώστης, καθώς κι ένας Σύρος υπήκοος.
  • Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου καταγγέλλει τα πλήγματα ως «κατάφωρη παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου», παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία που ισχύει από τις 17 Απριλίου.
  • Η εν λόγω εκεχειρία, που ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου από τις ΗΠΑ, είχε στόχο να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ο οποίος ξέσπασε στις 2 Μαρτίου.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή ύστερα από ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται κι ένας διασώστης, καθώς κι ένας Σύρος υπήκοος.

Οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού προκάλεσαν, επίσης, τον τραυματισμό οκτώ ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός διασώστη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, το οποίο καταγγέλλει μια κατάφωρη παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου, παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία που ισχύει από τις 17 Απριλίου.

Η εκεχειρία, η οποία ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου από τις ΗΠΑ, είχε στόχο να τερματίσει τον πόλεμο που ξέσπασε στις 2 Μαρτίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, αφότου η λιβανική οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

