Κουτσούμπας: Ο λαός να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού μας μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ»

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αταλάντη, για τη συμπλήρωση 83 χρόνων από την εκτέλεση των αγωνιστών από τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής, παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της ανάδειξης των αγώνων της ΕΑΜικής Αντίστασης.

Κατά την ομιλία του, υπογράμμισε «πως οι θυσίες των αγωνιστών αποτελούν διαχρονικό παράδειγμα για τις νεότερες γενιές, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη υπεράσπισης της ιστορικής αλήθειας απέναντι σε προσπάθειες παραχάραξης της Ιστορίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων, καθώς και στην κριτική που ασκεί το ΚΚΕ απέναντι στη θεωρία των «δύο άκρων», την οποία χαρακτήρισε ανιστόρητη και επικίνδυνη».

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην Αταλάντη, στη Λοκρίδα, για να τιμήσουμε τους εκτελεσμένους αγωνιστές της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης, από τα ιταλικά στρατεύματα, που έδωσαν τη ζωή τους αντιπαλεύοντας τον φασισμό-ναζισμό, πιστεύοντας στη λευτεριά, στην απελευθέρωση, σε ένα καλύτερο αύριο για τον λαό, για αυτόν τον τόπο».

Αφήνοντας αιχμές για την ονομασία του νέου κόμματος ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, ο κ. Κουτσούμπας είπε πως: «Το κρίσιμο, λοιπόν, για τον λαό είναι να απαλλαγεί τόσο από αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, όσο και από κάθε δήθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής. Να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού μας μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, την ηρωική ιστορία αυτού του τόπου.

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά. Και παλιότερα ξεκίνησαν ορισμένοι από τους τόπους του αίματος και της θυσίας αλλά κατέληξαν, πριν αλέκτωρ φωνήσαι, σε βάρβαρα μνημόνια και σε επαίσχυντες συμφωνίες με τον Τραμπ, σε στρατηγικές συμμαχίες με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ του Νετανιάχου, που συνεχίζει να δολοφονεί παιδιά και αμάχους».

Ο πρόεδρος του ΚΚΕ, άφησε σαφείς αιχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα κυρίως λόγω του ονόματος που επέλεξε για το νέο του κόμμα, «ΕΛΑΣ».