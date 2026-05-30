Αδειάζουν τα πορτοφόλια των καταναλωτών οι αυξήσεις σε φρούτα, ψάρια και λαχανικά – Τι δείχνει νέα έρευνα

Νέα έρευνα δείχνει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές φρούτων, λαχανικών και ψαριών, με τον πληθωρισμό στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα να φτάνει το 9,2% τον Απρίλιο. Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή αναφέρεται ως ένας παράγοντας, ενώ η κλιματική αλλαγή, η μειωμένη παραγωγή, οι διακυμάνσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και το αυξημένο κόστος μεταφοράς συμβάλλουν επίσης στο φαινόμενο.

Oικονομία

Φρούτα, λαχανικά
  • Αυξήσεις στις τιμές των φρούτων, των λαχανικών και των ψαριών έφερε η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με νέα έρευνα.
  • Τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, δηλαδή τα φρέσκα προϊόντα, καταγράφουν μεγαλύτερες αυξήσεις (9,2%) σε σχέση με τα τυποποιημένα προϊόντα (0,6%).
  • Τέσσερις παράγοντες επηρεάζουν τις τιμές των φρέσκων προϊόντων: η κλιματική αλλαγή, η μειωμένη παραγωγή, οι διακυμάνσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και το αυξημένο κόστος μεταφοράς.

Αυξήσεις στις τιμές των φρούτων, των λαχανικών και των ψαριών έφερε η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ο Νίκος Ρογκάκος παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, τα στοιχεία και αναφέρθηκε στην εικόνα που καταγράφει το ΙΟΒΕ για τον πληθωρισμό τροφίμων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, δηλαδή τα φρέσκα προϊόντα, καταγράφουν μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με τα τυποποιημένα προϊόντα. Τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός των τροφίμων διαμορφώθηκε στο 4,4%.

Την ίδια περίοδο, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα ψάρια κατέγραψαν αυξήσεις 9,2%. Αντίθετα, στα επεξεργασμένα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ η αύξηση περιορίστηκε στο 0,6%.

Το βασικό ερώτημα αφορά τους λόγους για τους οποίους τα φρέσκα προϊόντα πωλούνται ακριβότερα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, τέσσερις παράγοντες επηρεάζουν τις τιμές: η κλιματική αλλαγή, η μειωμένη παραγωγή, οι διακυμάνσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και το αυξημένο κόστος μεταφοράς.

