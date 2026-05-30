Σαν σήμερα 30 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Μανώλης Γλέζος
Ο Μανώλης Γλέζος (φωτό) κι ο Απόστολος Σάντας, με μία παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική.
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα το 1941, δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μία παράτολμη ενέργειά τους, κατέβασαν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και ανάρτησαν την ελληνική.
  • Το 1952, οι γυναίκες στην Ελλάδα απέκτησαν δικαίωμα ψήφου, ένα σημαντικό ορόσημο για την ισότητα των φύλων στη χώρα μας.
  • Επίσης, σαν σήμερα το 1990, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Σωματικής Τιμωρίας.
  • Διεθνής Ημέρα Πατάτας.
  • Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας.

Γεγονότα

  • 1381: Ξεσπά η Εξέγερση των Χωρικών (Peasants’ Revolt), η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία, με κύριο αίτιο το δυσβάστακτο χαράτσι, που επέβαλε στους υπηκόους του ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος Β’.
  • 1828: Ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποστέλλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
  • 1917: Ο Αλέξανδρος Α’ ανεβαίνει στο θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδος, μετά την παραίτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου.
  • 1941: Η γερμανική σημαία στην Ακρόπολη. Δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μία παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική.
  • 1941: Λήγει η Μάχη της Κρήτης, με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς.
  • 1952: Οι γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν δικαίωμα ψήφου.
  • 1990: Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες.
  • 1998: Η Κατερίνα Θάνου καταρρίπτει το ρεκόρ στα 100 μέτρα γυναικών, σημειώνοντας επίδοση 10.99.

Γεννήσεις

  • 1672: Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας (1682-1725). (Θαν. 28/1/1725).
  • 1909: Μπένι Γκούντμαν, Aμερικανός κλαρινετίστας, ο «βασιλιάς του σουίνγκ». (Θαν. 13/6/1986).
  • 1931: Γεράσιμος Αρσένης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός. (Θαν. 19/4/2016).
  • 1934: Αλκέτας Παναγούλιας, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής
  • 1977: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Έλληνας ηθοποιός

Θάνατοι

  • 1826: Παλαιών Πατρών Γερμανός, κατά κόσμον Γεώργιος Κόζης, ο μητροπολίτης που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 25/3/1771).
  • 1960: Μπορίς Πάστερνακ, Ρώσος συγγραφέας. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1958. («Δόκτωρ Ζιβάγκο») (Γεν. 29/1/1890).
  • 1977: Βασίλης Ρώτας, Έλληνας λογοτέχνης, που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Γουίλιαμ Σέξπιρ. (Γεν. 23/4/1889).
  • 2019 – Κώστας Ευρυπιώτης, Έλληνας ηθοποιός
Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ