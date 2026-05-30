Σαν σήμερα 30 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Σωματικής Τιμωρίας.

Διεθνής Ημέρα Πατάτας.

Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας.

Γεγονότα

1381 : Ξεσπά η Εξέγερση των Χωρικών (Peasants’ Revolt), η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία, με κύριο αίτιο το δυσβάστακτο χαράτσι, που επέβαλε στους υπηκόους του ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος Β’.

1828 : Ο τσάρος Νικόλαος Α' αποστέλλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

: Ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποστέλλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1917 : Ο Αλέξανδρος Α’ ανεβαίνει στο θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδος, μετά την παραίτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου.

1941 : Η γερμανική σημαία στην Ακρόπολη. Δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μία παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική.

: Η γερμανική σημαία στην Ακρόπολη. Δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μία παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. 1941 : Λήγει η Μάχη της Κρήτης, με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς.

1952 : Οι γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν δικαίωμα ψήφου.

: Οι γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν δικαίωμα ψήφου. 1990 : Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες.

1998: Η Κατερίνα Θάνου καταρρίπτει το ρεκόρ στα 100 μέτρα γυναικών, σημειώνοντας επίδοση 10.99.

Γεννήσεις

1672 : Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας (1682-1725). (Θαν. 28/1/1725).

1909 : Μπένι Γκούντμαν, Aμερικανός κλαρινετίστας, ο «βασιλιάς του σουίνγκ». (Θαν. 13/6/1986).

: Μπένι Γκούντμαν, Aμερικανός κλαρινετίστας, ο «βασιλιάς του σουίνγκ». (Θαν. 13/6/1986). 1931 : Γεράσιμος Αρσένης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός. (Θαν. 19/4/2016).

1934 : Αλκέτας Παναγούλιας, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

1977: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Έλληνας ηθοποιός

Θάνατοι