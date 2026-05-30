Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται τα πρόστιμα για τους επιβάτες που εισέρχονται χωρίς εισιτήριο – Τι ισχύει από σήμερα

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα Σάββατο (30/5) οι νέες, αυστηρότερες ποινές για τη λαθρεπιβίβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με το νέο πλαίσιο να προβλέπει αυξημένα πρόστιμα, μέτρα προστασίας για το προσωπικό ελέγχου και παρεμβάσεις για την προστασία των εγκαταστάσεων.

Οι αλλαγές αφορούν τα λεωφορεία, το μετρό, το τραμ, τον ηλεκτρικό και τα τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι αρμόδιες αρχές επιδιώκουν τον περιορισμό της παραβατικότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αστικών συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνεται από τα 72 στα 100 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ, αυξημένο κατά 16 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο μισό, εφόσον ο παραβάτης προχωρήσει στην έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρχές επιδιώκουν να δώσουν κίνητρο συμμόρφωσης και συστηματικής χρήσης εισιτηρίων.

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν και αυστηρότερη αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά ελεγκτών και εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Οι επιθέσεις σε βάρος τους θα διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα, καθώς οι αρχές τις συνδέουν με τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έρχεται μετά τα αυξημένα περιστατικά επιθετικότητας που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα κατά τη διάρκεια ελέγχων εισιτηρίων. Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να ενισχύσει την προστασία του προσωπικού και να αποτρέψει αντίστοιχα φαινόμενα.

Στα νέα μέτρα περιλαμβάνεται και η δυνατότητα επιβολής κοινωφελούς εργασίας σε άτομα που προκαλούν φθορές και βανδαλισμούς στις υποδομές των ΜΜΜ. Οι υπαίτιοι θα μπορούν, αντί αποκλειστικά χρηματικών ποινών, να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών, όπως καθαρισμούς ή παρεμβάσεις συντήρησης στις εγκαταστάσεις των συγκοινωνιακών φορέων.

Την ίδια ώρα, προχωρά και η εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών. Η πρώτη κάμερα νέας τεχνολογίας έχει ήδη τοποθετηθεί στον σταθμό ΗΣΑΠ «Περισσός», πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα, στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος.