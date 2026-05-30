Ντόναλντ Τραμπ: «Χαίρει άκρας υγείας», δηλώνει ο γιατρός του Λευκού Οίκου μετά το ετήσιο ιατρικό check-up του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ «συνεχίζει να χαίρει άκρας υγείας», σύμφωνα με ιατρική έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, μετά τις ετήσιες εξετάσεις ρουτίνας στις οποίες υποβλήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Η έκθεση δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες πριν από τα 80ά γενέθλιά του, ενώ εξακολουθούν να εγείρονται ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να χαίρει άκρας υγείας και είναι σε ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και γενική φυσική κατάσταση», δήλωσε ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Σον Μπαρμπαμπέλα, κρίνοντάς τον «πλήρως ικανό να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και του αρχηγού του κράτους».

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την Τρίτη τις ιατρικές εξετάσεις του στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, κοντά στην Ουάσινγκτον. Πρόκειται για το τρίτο τσεκάπ του μέσα σε 13 μήνες. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο ίδιος δήλωσε ότι «όλα πήγαν τέλεια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος γίνεται 80 ετών στις 14 Ιουνίου, παρουσιάζει συχνά τον εαυτό του ως πιο ενεργητικό και σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον Τζο Μπάιντεν, τον Δημοκρατικό προκάτοχό του. Ο Μπάιντεν αποχώρησε από το αξίωμα πέρυσι, σε ηλικία 82 ετών, αφού είχε δεχθεί ερωτήσεις για την καταλληλότητά του να ασκεί τα καθήκοντά του.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις με αιματώματα ή μώλωπες στον δεξιό καρπό, τα οποία ενίοτε κάλυπτε με μακιγιάζ. Ο Λευκός Οίκος απέδωσε τα σημάδια στη λήψη ασπιρίνης για καρδιαγγειακούς λόγους ή/και στις «συχνές χειραψίες» που ανταλλάσσει.

Παράλληλα, η προεδρία έχει ανακοινώσει ότι ο Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια διαδεδομένη καλοήθη πάθηση. Στην περίπτωσή του, η πάθηση εκδηλώνεται με πρήξιμο στους αστραγάλους, ενώ μπορεί επίσης να προκαλεί συχνά κράμπες.