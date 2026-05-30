Καιρός: Τριήμερο με θερμοκρασίες… καλοκαιριού – Πού αναμένονται βροχές

Ο καιρός θα θυμίζει καλοκαίρι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα, Σάββατο, κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τις πρώτες βουτιές, αν και δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, ο καιρός σήμερα θα είναι ηλιόλουστος από την αρχή της ημέρας. Οι άνεμοι δεν θα έχουν μεγάλες εντάσεις, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα, όπου θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως σε ορεινά τμήματα της δυτικής Ελλάδας.

Καλύτερες αναμένονται οι καιρικές συνθήκες την Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Ο υδράργυρος θα ανέβει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ. Τα φαινόμενα αστάθειας θα περιοριστούν σε τοπικές μπόρες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σε ηπειρωτικές ορεινές περιοχές. Οι θερμοκρασίες της θάλασσας θα κυμανθούν από 20 έως 21 βαθμούς, ενώ καλές αναμένονται οι καιρικές συνθήκες και κατά την επιστροφή των εκδρομέων.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο θα παρατηρηθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι παροδικά αυξημένες. Οι νεφώσεις θα φέρουν πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 30 βαθμούς.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στην κεντρική Στερεά και την κεντρική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στην κεντρική Στερεά και την κεντρική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-05-2026 (ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ)

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Ορατότητα: Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-06-2026 (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Ορατότητα: Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-06-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη βόρεια βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη βόρεια βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα μεμονωμένες καταιγίδες. Ορατότητα: Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ανατολικά. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-06-2026