Οι τιμές των οπωροκηπευτικών στις λαϊκές αγορές

Οι λαϊκές αγορές παραμένουν βασική επιλογή για τους καταναλωτές που αναζητούν φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε καλύτερες τιμές. Ωστόσο, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι μεταφορές και οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να επηρεάζουν την αγορά, με αποτέλεσμα αρκετά προϊόντα να εμφανίζουν διακυμάνσεις στις τιμές τους.

Νέα έρευνα δείχνει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές φρούτων, λαχανικών και ψαριών, με τον πληθωρισμό στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα να φτάνει το 9,2% τον Απρίλιο. Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή αναφέρεται ως ένας παράγοντας, ενώ η κλιματική αλλαγή, η μειωμένη παραγωγή, οι διακυμάνσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και το αυξημένο κόστος μεταφοράς συμβάλλουν επίσης στο φαινόμενο.

Ενδεικτικά, αυτές τις ημέρες οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Προϊόν Ενδεικτική Τιμή Ντομάτες 1,20 – 1,80 €/κιλό Αγγούρια 3 τεμάχια / 1 € Πατάτες 0,80 – 1,20 €/κιλό Κολοκυθάκια 1,00 – 1,50 €/κιλό Πιπεριές 1,50 – 2,50 €/κιλό Μελιτζάνες 1,30 – 2,00 €/κιλό Μαρούλια 0,50 – 0,80 € το τεμάχιο Κρεμμύδια ξερά 0,80 – 1,20 €/κιλό Βερίκοκα 2,50 – 4,00 €/κιλό Κεράσια 4,00 – 7,00 €/κιλό Ροδάκινα 2,50 – 5,50 €/κιλό Πεπόνια 1,00 – 1,20 € το ένα

Οι παραγωγοί αναφέρουν ότι τα εποχικά προϊόντα παρουσιάζουν καλύτερες τιμές σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, καθώς η αυξημένη προσφορά συμβάλλει στη συγκράτηση του κόστους. Παράλληλα, οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στα φρούτα και λαχανικά της εποχής, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση στο καθημερινό καλάθι.

Ιδιαίτερα δημοφιλή αυτή την περίοδο είναι τα πεπόνια, τα οποία έχουν αρχίσει να εμφανίζονται μαζικά στους πάγκους των παραγωγών, με τιμές που κυμαίνονται από 1 έως 1,20 ευρώ το τεμάχιο, ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Παράλληλα, συνεχίζεται η αυξημένη ζήτηση για κεράσια, βερίκοκα και πρώιμα ροδάκινα, τα οποία αποτελούν τα βασικά φρούτα της εποχής.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, τέσσερις παράγοντες επηρεάζουν τις τιμές: η κλιματική αλλαγή, η μειωμένη παραγωγή, οι διακυμάνσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και το αυξημένο κόστος μεταφοράς.