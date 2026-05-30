Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν παιδική χαρά

Στόχος βανδαλισμών έγινε η παιδική χαρά επί της οδού Κύπρου στη Νίκαια, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες φθορές στον εξοπλισμό και στις εγκαταστάσεις του χώρου. Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη καταδίκασε το περιστατικό, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν την ασφάλεια των παιδιών, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη δημόσια περιουσία.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες εργασίες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία της παιδικής χαράς με απόλυτη ασφάλεια. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Ο δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, χαρακτήρισε τους βανδαλισμούς «απολύτως καταδικαστέους», υπογραμμίζοντας ότι η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους τους πολίτες και πρέπει να προστατεύεται. Όπως ανέφερε, ο Δήμος θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια τόσο για τον εντοπισμό των δραστών όσο και για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.

«Οι βανδαλισμοί σε παιδικές χαρές και σε χώρους που προορίζονται για τα παιδιά μας είναι απολύτως καταδικαστέοι και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτοί. Η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους και οφείλουμε να τη διαφυλάσσουμε. Θα προχωρήσουμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την αποκατάσταση των ζημιών» ανέφερε.