Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Ανακάλυψε τον «Επιτήδειο» – Το καθηλωτικό θρίλερ με Τζούλιαν Μουρ και Σεμπάστιαν Σταν

Πλέον οι ταινίες που βγαίνουν κάθε χρόνο είναι τόσες, που πολλές φορές «χανόμαστε», και ενδεχομένως να μην δούμε κάποια που να αξίζει πραγματικά. Ένα φιλμ που να απολαύσουμε το κάθε λεπτό και στο τέλος να θέλουμε να το παρακολουθήσουμε ξανά. Πάνω σε μία τέτοια «έπεσα» τις προάλλες, και σας την προτείνω ανεπιφύλακτα.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Την συγκεκριμένη ταινία την βρήκα ψάχνοντας πριν από λίγες μέρες στην πλατφόρμα της Apple, «Apple TV». Η αλήθεια είναι πως είχα απογοητευτεί αναζητώντας να δω κάποιο καλό θρίλερ, και παραλίγο να την προσπεράσω.

Για καλή μου τύχη όμως μου τράβηξε την προσοχή η περίληψη της ταινίας, και έτσι είδα ένα πάρα πολύ καλό θρίλερ, σχεδόν δύο ωρών.

Στο φιλμ, το οποίο ονομάζεται «Ο Επιτήδειος», ξετυλίγεται σταδιακά και με πολύ ωραίο τρόπο, μία καλοστημένη υπόθεση απάτης και προδοσίας.

Οι ιστορίες του Τομ, της Σάντρα, του Μαξ, της Μάντλιν, και του Ρίτσαρντ, παρουσιάζονται στην οθόνη μας, και με μαεστρικό τρόπο μαθαίνουμε σιγά-σιγά το πώς συνδέεται ο ένας με τον άλλον, σε μία ταινία με ανατροπές μέχρι και τα τελευταία λεπτά.

Χρήμα, εξουσία, έρωτας, προδοσία, το κάθε ένα από αυτά παίζει τον ρόλο του σε ένα φιλμ που σε κάνει να μην πάρεις τα μάτια σου από πάνω του.

Στον «Επιτήδειο» πρωταγωνιστούν η Τζούλιαν Μουρ, ο Σεμπάστιαν Σταν, ο Τζάστις Σμιθ, η Μπριάνα Μίντλτον, και ο Τζον Λίθγκοου, με τους ηθοποιούς να δένουν πολύ καλά μεταξύ τους.

Αξίζει πραγματικά αν αυτό το Σαββατοκύριακο θέλετε να παρακολουθήσετε ένα θρίλερ, να επιλέξετε το συγκεκριμένο.

