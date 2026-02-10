Ειρηνικός: Δύο νεκροί από νέο αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά – Πρώτη φορά καλέστηκε το λιμενικό

Enikos Newsroom

διεθνή

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα, ότι σκότωσαν δύο άνδρες, ενώ ένας επέζησε κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό, ενώ πρώτη φορά σε ανάλογη επίθεση ειδοποιήθηκε το λιμενικό για να προβεί σε επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, πληροφορίες ανέφεραν ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μια από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκο-εμπορίου στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού.

Η ανάρτηση περιλάμβανε και βίντεο διάρκειας 11 δευτερολέπτων, όπου φαίνεται ένα σκάφος να δέχεται επίθεση.

Το ιδιαίτερα ασυνήθιστο στοιχείο του χθεσινού βομβαρδισμού είναι ότι ο αμερικανικός στρατός έκανε λόγο για έναν «επιζώντα», προσθέτοντας πως ειδοποίησε «αμέσως» το λιμενικό σώμα προκειμένου να διεξαγάγει επιχείρηση «έρευνας και διάσωσης» του ναυτικού.

Με αυτό το νέο πλήγμα, οι νεκροί φθάνουν τους τουλάχιστον 130, ενώ τουλάχιστον 38 σκάφη έχουν καταστραφεί από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον σκαφών που κατά την Ουάσιγκτον ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών.

12:26 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

