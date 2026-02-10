Η Βρετανία καλεί το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή για επέκταση του εποικιστικού ελέγχου στη Δυτική Όχθη – «Βαθύτατη ανησυχία» Γκουτέρες

Η Μεγάλη Βρετανία κάλεσε χθες Δευτέρα το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του υπουργικού συμβούλιου ασφαλείας για επέκταση των ελέγχων στη Δυτική Όχθη, με το Λονδίνο να ενώνει τη φωνή του με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγγέλλοντας την απόφαση αυτή και λέγοντας ότι ισοδυναμεί με de facto προσάρτηση της περιοχής.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει έντονα τη χθεσινή απόφαση του ισραηλινού Συμβουλίου Ασφαλείας να επεκτείνει τον ισραηλινό έλεγχο στη Δυτική Όχθη», δήλωσε η Ντάουνινγκ Στριτ. «Οποιαδήποτε μονομερής προσπάθεια αλλαγής της γεωγραφικής ή δημογραφικής σύνθεσης της Παλαιστίνης είναι εντελώς απαράδεκτη».

Ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ανακοίνωσε τις κινήσεις που θα διευκόλυναν τους Εβραίους εποίκους να καταλάβουν παλαιστινιακή γη. «Θα συνεχίσουμε να καταστρέφουμε την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», δήλωσε.

Ενώ όλοι οι οικισμοί θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, τα μέτρα – τα οποία αναμένεται να υπογραφούν από τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη – στοχεύουν στην αύξηση του ισραηλινού ελέγχου στην περιοχή όσον αφορά το δίκαιο περί ιδιοκτησίας, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση και την επιβολή τους.

Οι επικριτές της απόφασης αυτής έχουν δηλώσει ότι η κίνηση του Ισραήλ να διευκολύνει την επέκταση των οικισμών και να διευρύνει τις εξουσίες του στη Δυτική Οχθη οδηγεί στην προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών.

Προειδοποίηση Γκουτέρες

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «βαθύτατη ανησυχία» σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα το Ισραήλ για να ενισχύσει τον έλεγχό του στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ «προειδοποιεί για το γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης αυτής της απόφασης, υπονομεύει την προοπτική μιας λύσης δύο κρατών», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Τα νέα ισραηλινά μέτρα για τη Δυτική Οχθη που ανακοινώθηκαν το σαββατοκύριακο – μεταξύ των οποίων η ευκολότερη πώληση της γης σε εποίκους, ο έλεγχος των θρησκευτικών χώρων – και καταγγέλθηκαν διεθνώς, κινδυνεύουν σύμφωνα με αναλυτές να επιταχύνουν την προσάρτηση του κατεχόμενου εδάφους, να διευκολύνουν την αγορά γης από τους εποίκους και να ωθήσουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό να συγκεντρωθεί σε αστικούς θύλακες.

Το πλήρες κείμενο δεν έχει δημοσιοποιηθεί αλλά ορισμένα από τα μέτρα έχουν γίνει γνωστά μέσω ανακοινώσεων. Η ακριβής ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων είναι άγνωστη αλλά δεν απαιτούν έγκριση από κανένα άλλο όργανο.

Ωθούν τους Παλαιστίνιους σε θύλακες

Τα μέτρα θα ενισχύσουν επίσης τον έλεγχο του Ισραήλ σε ορισμένα τμήματα της Δυτικής Οχθης όπου η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα, ασκεί την εξουσία.

Βάσει των συμφωνιών του Οσλο, η Δυτική Οχθη χωρίζεται σε περιοχές Α, Β και Γ – αντίστοιχα υπό παλαιστινιακό έλεγχο, κοινό και ισραηλινό έλεγχο.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, τα νέα μέτρα θα επεκτείνουν την ισραηλινή εξουσία σε αυτές τις περιοχές ώστε να καταπολεμηθούν «οι παραβιάσεις που σχετίζονται με το νερό, οι ζημιές στους αρχαιολογικούς χώρους και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ρυπαίνουν όλη την περιοχή».

Για τον Φάθι Νιμέρ, ειδικό στο παλαιστινιακό κέντρο έρευνας Al-Shakaba, αυτή η «τρομερά αόριστη» δήλωση κινδυνεύει να χρησιμοποιηθεί ως έρεισμα για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων.

«Αυτό που θέλουν είναι να ωθήσουν τους Παλαιστίνιους σε μικρά κομμάτια γης, γενικότερα στις μεγάλες πόλεις, σε θύλακες», προσθέτει ο πολιτικός επιστήμονας Αλί Τζαρμπάουι.

«Το Ισραήλ προωθεί την προσάρτηση, είναι κάτι που παρατηρούμε εδώ και τρία χρόνια, αλλά αυτό που είναι επίσης σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι το Ισραήλ αποφάσισε επίσης να αποδυναμώσει την Παλαιστινιακή Αρχή», υπογραμμίζει ο Γιονάταν Μιζρασί του ισραηλινού κινήματος κατά του εποικισμού «Ειρήνη Τώρα».

Πηγές: Reuters, BBC