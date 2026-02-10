Κακοκαιρία: Σε έκτακτη ανάγκη Πολιτικής Προστασίας για 3 μήνες ο Δήμος Γορτυνίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: Σε έκτακτη ανάγκη Πολιτικής Προστασίας για 3 μήνες ο Δήμος Γορτυνίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκε ο Δήμος Γορτυνίας, έπειτα από τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία των τελευταίων εβδομάδων, με πλημμύρες και κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, κυρίως στο ορεινό οδικό δίκτυο. Την κήρυξη υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Γορτυνίας.

Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης θα έχει διάρκεια τριών μηνών, έως και τις 8 Μαΐου, διάστημα κατά το οποίο ο δήμος καλείται να προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών. Οι συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου προκάλεσαν πτώσεις βράχων, καθιζήσεις και προβλήματα πρόσβασης σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι απαιτούμενες εργασίες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των μετακινήσεων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πάρουμε βιταμίνη D, σίδηρο, πολυβιταμίνες και άλλα συμπληρώματα;

Στην τελική ευθεία η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα

Σούπερ μάρκετ: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις της αγοράς για τις πωλήσει,ς σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Στις 17 Φεβρουαρίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων- Όλες οι λεπτομέρειες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
12:28 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να παραμείνω στην Αθήνα ώστε να πατήσουμε τον καρκίνο

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο ο...
11:13 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα και επιχείρησαν να τον μαχαιρώσουν

Παράνομες συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν βλέπουν οι αστυνομικοί να κρύβεται πίσω από το άγρι...
10:36 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανήλικου έξω από τα δικαστήρια – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, έπειτα από ανα...
10:22 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Αττική: Συνελήφθη 20χρονος για εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια λόγω οπαδικών διαφορών – Είχε διαφύγει στις ΗΠΑ

Στην εξιχνίαση δύο εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας, που σημειώθηκαν ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα