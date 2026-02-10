Κακοκαιρία: Σε έκτακτη ανάγκη Πολιτικής Προστασίας για 3 μήνες ο Δήμος Γορτυνίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκε ο Δήμος Γορτυνίας, έπειτα από τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία των τελευταίων εβδομάδων, με πλημμύρες και κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, κυρίως στο ορεινό οδικό δίκτυο. Την κήρυξη υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Γορτυνίας.

Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης θα έχει διάρκεια τριών μηνών, έως και τις 8 Μαΐου, διάστημα κατά το οποίο ο δήμος καλείται να προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών. Οι συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου προκάλεσαν πτώσεις βράχων, καθιζήσεις και προβλήματα πρόσβασης σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι απαιτούμενες εργασίες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των μετακινήσεων.