Ισπανία: Τα σωματεία σιδηροδρομικών υπαλλήλων τερματίζουν την απεργία τους – Κατέληξαν σε συμφωνία για νέα μέτρα ασφαλείας

Τα βασικά συνδικάτα των εργαζομένων στους ισπανικούς σιδηροδρόμους ανακοίνωσαν τη λήξη της τριήμερης πανεθνικής απεργίας, που επρόκειτο να ξεκινήσει τη Δευτέρα, μετά τη συμφωνία με τις αρχές για ενίσχυση των επενδύσεων και του προσωπικού, στον απόηχο μιας σειράς πολύνεκρων σιδηροδρομικών δυστυχημάτων.

Τον περασμένο μήνα, διαδοχικοί εκτροχιασμοί και συγκρούσεις τρένων προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, εντείνοντας τον δημόσιο έλεγχο για την κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών στη χώρα. Στις 18 Ιανουαρίου, δυστύχημα σε γραμμή υψηλής ταχύτητας στη νότια Ανδαλουσία στοίχισε τη ζωή σε 46 ανθρώπους, ενώ δύο ημέρες αργότερα εκτροχιασμός στη βορειοανατολική Καταλονία προκάλεσε τον θάνατο ενός μηχανοδηγού.

Δεσμεύσεις για υποδομές, προσωπικό και διαδικασίες ασφάλειας

Σε ανακοίνωσή του, το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF ανέφερε ότι μέσω της συμφωνίας ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματά του, τα οποία αφορούσαν καθημερινά ζητήματα ασφάλειας που έχουν θέσει οι εργαζόμενοι σε όλες τις σιδηροδρομικές εταιρείες. Τα αιτήματα περιλάμβαναν επενδύσεις στις υποδομές, τη δημιουργία ομάδων εργασίας και τη βελτίωση των διαδικασιών ασφαλείας.

Το υπουργείο Μεταφορών, ο διαχειριστής υποδομών Adif και η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Renfe δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν μέτρα που στοχεύουν στη σημαντική βελτίωση της διαχείρισης της ασφάλειας, καθώς και στον σαφή καθορισμό ορίων και αρμοδιοτήτων και στην ενίσχυση του προσωπικού, χωρίς ωστόσο να δοθούν λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα μέτρα.

Τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, CCOO και UGT, ενημέρωσαν επίσης τα μέλη τους στον σιδηροδρομικό τομέα ότι η απεργία αναστέλλεται. Το CCOO προειδοποίησε πως θα παρακολουθεί στενά την ορθή εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Μερικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται

Παρά τη συμφωνία, μικρότερα σωματεία, όπως το CGT και το Sindicato Ferroviario, ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως την Τετάρτη, καθώς αποκλείστηκαν από τις διαπραγματεύσεις και δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας.

Οι κινητοποιήσεις προκάλεσαν ακυρώσεις και καθυστερήσεις δρομολογίων, αν και το υπουργείο Μεταφορών είχε ορίσει αυξημένα ελάχιστα επίπεδα εξυπηρέτησης: 73% για τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, 75% για τα προαστιακά κατά τις ώρες αιχμής και 50% εκτός αιχμής.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, επιβάτες ελέγχαν τους ηλεκτρονικούς πίνακες αναχωρήσεων στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Sants της Βαρκελώνης για ακυρωμένα δρομολόγια.

«Αυτή είναι η τρίτη ακύρωση που αντιμετωπίζω. Ελπίζω το τρένο στο οποίο έχω εισιτήριο και υποτίθεται ότι φεύγει σε μία ώρα να αναχωρήσει τελικά», δήλωσε στο Reuters ο 52χρονος Γάλλος επιβάτης Φρανσουά Μοντί.

«Αλλά καταλαβαίνω ότι η κατάσταση με την ασφάλεια είναι περίπλοκη, οπότε καταλαβαίνω και τους μηχανοδηγούς», πρόσθεσε.

Πηγή: Reuters