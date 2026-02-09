Κώστας Γαβράς: Στη Θεσσαλονίκη για μια σειρά εκδηλώσεων προς τιμήν του

Για μια σειρά εκδηλώσεων προς τιμήν του, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Γαβράς τις επόμενες ημέρες.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης που έχει γράψει την δική του ιστορία στον κόσμο της τέχνης, ξεκίνησε την πορεία του την δεκαετία του ’50, ενώ το 1965 κυκλοφόρησε την πρώτη του ταινία, το αστυνομικό φιλμ μυστηρίου «Το Βαγόνι δολοφόνων», στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Ιβ Μοντάν, ο Ζαν Λουί Τρεντινιάν, η Σιμόν Σινιορέ και ο Μισέλ Πικολί.

Τον Φεβρουάριο του 1969 θα κάνει πρεμιέρα η ταινία «Ζ», η οποία βασίζεται στο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού «Ζ, Φανταστικό ντοκιμαντέρ ενός εγκλήματος», που κυκλοφόρησε το 1966 και αφορά στην υπόθεση της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη τον Μάιο του 1963. Στο φιλμ πρωταγωνίστησαν ο Ιβ Μοντάν, η Ειρήνη Παππά, ο Ζαν Λουί Τρεντινιάν και ο Ζακ Περέν, ενώ κέρδισε δύο βραβεία στα Όσκαρ, ένα στις Χρυσές Σφαίρες, δύο στο Φεστιβάλ Καννών και ένα στα BAFTA.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Ο Κώστας Γαβράς είναι προσκεκλημένος του κεντρικού δήμου, με τις εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί τελετή χωροθέτησης του «Δείκτη Μνήμης»- Σημείο Ζ στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ερμού πλησίον του μνημείου Γρηγόρη Λαμπράκη. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, στις 19:00, θα δώσει το «παρών» σε ανοιχτή εκδήλωση, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 19:00, ο δήμαρχος Νεάπολης Συκεών Σίμος Δανιηλίδης και το δημοτικό συμβούλιο θα υποδεχθούν τον Κώστα Γαβρά στον πολιτιστικό χώρο του πρώην εργοστασίου Κωνσταντινίδη ΗΛΙΟΣ, σε εκδήλωση της μετονομασίας του, σε Πολυχώρο Πολιτισμού «Ζ».

Το Σάββατο, στις 19:30 η δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου και το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Καλαμαριάς θα υποδεχθούν τον Κώστα Γαβρά στο Remezzo, σε μια συνάντηση– συζήτηση του σκηνοθέτη με νεολαίους των πολιτιστικών σχημάτων και φορέων πολιτισμού του δήμου Καλαμαριάς.

Tο πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, θα παρουσιάσει το θρυλικό «Ζ» στις 11:30, σε μια δωρεάν προβολή για το κοινό της πόλης, στο Ολύμπιον.

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ