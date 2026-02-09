Μαριάντα Πιερίδη για το bullying που είχε υποστεί ο γιος της: «Έχουμε βρει τις ισορροπίες μας…»

Η Μαριάντα Πιερίδη εκτός από μία επιτυχημένη τραγουδίστρια είναι και μία αφοσιωμένη μητέρα. Τον Μάρτιο του 2014 η καλλιτέχνις έφερε στον κόσμο τον γιο της, Νικόλα, ο οποίος είναι η απόλυτη προτεραιότητά της. Τον Ιανουάριο του 2024, η ερμηνεύτρια μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram προφίλ της, είχε καταγγείλει ότι το παιδί της είχε πέσει θύμα bullying στο σχολείο.

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή την Δευτέρα (9/2), η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για τον γιο της και τα σχέδιά του για το μέλλον του. Ακόμα, ρωτήθηκε για το bullying που είχε υποστεί και το τι έγινε αφού το είχε δημοσιοποιήσει.

Αναφερόμενη στον γιο της, η Μαριάντα Πιερίδη είπε: «Του αρέσει πάρα πολύ το σχολείο, ευτυχώς, γιατί έχει στόχο. Θέλει να πάει κάπου πολύ συγκεκριμένα. Θέλει να ασχοληθεί με τα αεροπλάνα, είτε αυτό είναι μηχανικός αεροσκαφών, είτε αυτό είναι πιλότος.

Δεν έχει αλλάξει ακόμα γνώμη. Μπαίνουμε στην προεφηβεία, οπότε θεωρώ ότι ίσως κάποια στιγμή να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Αλλά μέχρι στιγμής το ότι έχει αυτόν τον στόχο μας έχει βολέψει γιατί διαβάζουμε, που είναι πολύ βασικό».

Η εξομολόγηση για το bullying στον γιο της

Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή την ρώτησε τι έγινε αφού μίλησε ανοιχτά για το bullying που είχε βιώσει ο γιος της, η Μαριάντα Πιερίδη εξήγησε ότι: «Έπειτα από αυτό, το σχολείο ήταν πολύ πιο ανοιχτό για να συζητήσει την κατάσταση. Το πήρε πιο ζεστά, για να στο θέσω λίγο πιο διαφορετικά, όπως και η οικογένεια του παιδιού, με τους οποίους έχουμε πολύ καλή σχέση πλέον. Έχουμε βρει τις ισορροπίες μας, για να τα πω ακριβώς όπως είναι τα πράγματα».

«Κοίταξε, αυτό είναι το δύσκολο. Το να βάλεις το σχολείο να ασχοληθεί σοβαρά. Όταν υπάρχει ένα θέμα, επειδή σχολείο είναι, έχει χιλιάδες παιδιά, λογικό είναι να τα περνάνε λίγο… Αλλά δες όμως που φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις, που συμβαίνουν και μέσα και έξω από το σχολείο. Ο γιος μου είναι ένα πολύ κλειστό παιδί, που δυστυχώς τα περισσότερα σε αυτή την ηλικία έτσι είναι, δεν μιλάνε πολύ. Οπότε προσπαθώ με τρόπο να ρωτήσω τι έγινε μέσα στην ημέρα του», συνέχισε.