Μαριάντα Πιερίδη για Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Δεν έχω επαφές, δεν θα ξαναέκανα εκπομπή μαζί του»

Δηλώσεις στις κάμερες έκανε η Μαριάντα Πιερίδη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Μάλιστα σε ερώτηση αν θα έκανε ξανά εκπομπή μαζί του, ήταν κατηγορηματική, απαντώντας «όχι».

Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για τη συνεργασία του Λάμπρου Κωνσταντάρα με την Ιωάννα Μαλέσκου και απάντησε:

«Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι και οι δυο επαγγελματίες και ξέρουν να διαχειρίζονται αυτού του είδους τις καταστάσεις».

Στη συνέχεια είπε ότι «δεν έχω επαφές με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δεν θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή. Κι εκείνος το ίδιο είπε, άρα σε αυτό ταιριάζουμε».

Η Μαριάντα Πιερίδη πρόσθεσε ότι «με την Ιωάννα Μαλέσκου μιλήσαμε πριν, δεν θα σας πω ακριβώς τι είπαμε, πάντως μιλήσαμε για τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους. Λογικό δεν είναι αυτό; Το έχω πει ξανά ότι δεν μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους. Δεν σημαίνει ότι έχω κάτι με τον Λάμπρο. Ούτε εκείνος πιστεύω ότι έχει κάτι μαζί μου. Απλά νιώθω ότι δεν ταιριάζουμε».

Δείτε το βίντεο του ALPHA: