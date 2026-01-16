Τηλεθέαση (15/1): Σκαμπανεβάσματα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Στην πρωινή ζώνη, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ διατηρούν την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο στην τηλεθέαση.

Έντονος είναι ο ανταγωνισμός στις υπόλοιπες θέσεις, με μικρές διαφορές στα ποσοστά τηλεθέασης ανάμεσα στις εκπομπές των μεγάλων καναλιών.

Δυναμικό Κοινό

Κανάλι Πρόγραμμα Δυναμικό (%) ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 14,8% ALPHA Super Κατερίνα 12,2% ANT1 Το Πρωινό 12,1% STAR Breakfast@star 10,8% MEGA Buongiorno 8,7% OPEN 10 παντού 6,4% ΕΡΤ1 Πρωίαν σε είδον 5,8%

Γενικό Σύνολο