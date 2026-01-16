Τηλεθέαση (15/1): Σκαμπανεβάσματα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Στην πρωινή ζώνη, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ διατηρούν την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο στην τηλεθέαση.
Έντονος είναι ο ανταγωνισμός στις υπόλοιπες θέσεις, με μικρές διαφορές στα ποσοστά τηλεθέασης ανάμεσα στις εκπομπές των μεγάλων καναλιών.
Δυναμικό Κοινό
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Δυναμικό (%)
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|14,8%
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|12,2%
|ANT1
|Το Πρωινό
|12,1%
|STAR
|Breakfast@star
|10,8%
|MEGA
|Buongiorno
|8,7%
|OPEN
|10 παντού
|6,4%
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε είδον
|5,8%
Γενικό Σύνολο
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Σύνολο (%)
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|19,4%
|OPEN
|10 παντού
|12,6%
|ANT1
|Το Πρωινό
|12%
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|10,9%
|MEGA
|Buongiorno
|10,8%
|STAR
|Breakfast@star
|7,6%
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε είδον
|3,4%