Τηλεθέαση (15/1): Σκαμπανεβάσματα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Σύνοψη από το

  • Στην πρωινή ζώνη, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ διατηρούν την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο στην τηλεθέαση.
  • Έντονος είναι ο ανταγωνισμός στις υπόλοιπες θέσεις, με μικρές διαφορές στα ποσοστά τηλεθέασης ανάμεσα στις εκπομπές των μεγάλων καναλιών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Στην πρωινή ζώνη, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ διατηρούν την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο στην τηλεθέαση.

Έντονος είναι ο ανταγωνισμός στις υπόλοιπες θέσεις, με μικρές διαφορές στα ποσοστά τηλεθέασης ανάμεσα στις εκπομπές των μεγάλων καναλιών.

Δυναμικό Κοινό

Κανάλι Πρόγραμμα Δυναμικό (%)
ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 14,8%
ALPHA Super Κατερίνα 12,2%
ANT1 Το Πρωινό 12,1%
STAR Breakfast@star 10,8%
MEGA Buongiorno 8,7%
OPEN 10 παντού 6,4%
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε είδον 5,8%

Γενικό Σύνολο

Κανάλι Πρόγραμμα Σύνολο (%)
ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 19,4%
OPEN 10 παντού 12,6%
ANT1 Το Πρωινό 12%
ALPHA Super Κατερίνα 10,9%
MEGA Buongiorno 10,8%
STAR Breakfast@star 7,6%
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε είδον 3,4%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 ασκήσεις στο κρεβάτι που πρέπει να μπορείτε να κάνετε μετά τα 60 για να έχετε μακροζωία

ΣΦΕΕ: Καθοριστική χρονιά το 2026 για τον τομέα του φαρμάκου

Ταξί: Σε νέα απεργία προχωρούν οι αυτοκινητιστές στην Αττική – Πότε σηκώνουν ξανά χειρόφρενο

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα μειώσετε έως 20% τον φόρο ακινήτων – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:05 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Emmeline Duncan

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της...
05:48 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 16/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 16/1/2026.
05:38 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 16/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 16/1/2026.    
04:50 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Θαναηλάκης: «Με φώναζαν χοντρό και με πείραζαν, δεν ξέραμε τι σημαίνει μπούλινγκ»

Ο Γιώργος Θαναηλάκης βρέθηκε αυτή την εβδομάδα απέναντι από τον Τάσο Τρύφωνος στην εκπομπή «Τε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι