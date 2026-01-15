Τηλεθέαση (14/1): Η εικόνα στην Prime Time

Στην Prime Time ζώνη, το Survivor διατήρησε την κυριαρχία του στην τηλεθέαση, πριν επιστρέψει όμως ο ανταγωνισμός, καταγράφοντας 17,3% στο Δυναμικό Κοινό και 19,6% στο Σύνολο.
Ακολούθησαν οι επαναλήψεις των αγαπημένων σειρών, με το Μην αρχίζεις τη μουρμούρα να σημειώνει 14,5% στο Δυναμικό, ενώ το Στο Παρά Πέντε και Το Σόι σου κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα.
Το Τότε και Τώρα του ΣΚΑΪ κατέγραψε 13,2% στο Δυναμικό, ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν τα Τα φαντάσματα, Don’t Forget the Lyrics και The Roadshow.
Prime Time
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Δυναμικό (%)
|Σύνολο (%)
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|17,3
|19,6
|ALPHA
|Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)
|14,5
|11,7
|MEGA
|Στο Παρά Πέντε (Ε)
|13,8
|13
|ALPHA
|Το Σόι σου (Ε)
|13,7
|14,1
|ΣΚΑΪ
|Τότε και Τώρα
|13,2
|12,4
|STAR
|Τα φαντάσματα (Ε)
|6,2
|6
|ANT1
|Don’t Forget the Lyrics (Ε)
|6,0
|7
|ANT1
|The Roadshow (Ε)
|5,1
|5,4
|STAR
|Ξένη ταινία – Olympus Has Fallen
|4,8
|5,8
|OPEN
|Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε)
|2
|1,9
|OPEN
|Real View
|1,5
|2