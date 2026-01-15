Τηλεθέαση (14/1): Η εικόνα στην Prime Time

Σύνοψη από το

  • Το Survivor διατήρησε την κυριαρχία του στην τηλεθέαση της Prime Time ζώνης στις 14/1, καταγράφοντας 17,3% στο Δυναμικό Κοινό και 19,6% στο Σύνολο.
  • Οι επαναλήψεις των αγαπημένων σειρών ακολούθησαν σε τηλεθέαση, με το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» να σημειώνει 14,5% στο Δυναμικό Κοινό.
  • Το «Τότε και Τώρα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 13,2% στο Δυναμικό, ενώ χαμηλότερα ποσοστά σημείωσαν «Τα φαντάσματα» και «Don’t Forget the Lyrics».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Στην Prime Time ζώνη, το Survivor διατήρησε την κυριαρχία του στην τηλεθέαση, πριν επιστρέψει όμως ο ανταγωνισμός, καταγράφοντας 17,3% στο Δυναμικό Κοινό και 19,6% στο Σύνολο.

Τηλεθέαση (14/1): Τα νούμερα των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών

Ακολούθησαν οι επαναλήψεις των αγαπημένων σειρών, με το Μην αρχίζεις τη μουρμούρα να σημειώνει 14,5% στο Δυναμικό, ενώ το Στο Παρά Πέντε και Το Σόι σου κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα.

Το Τότε και Τώρα του ΣΚΑΪ κατέγραψε 13,2% στο Δυναμικό, ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν τα Τα φαντάσματα, Don’t Forget the Lyrics και The Roadshow.

Prime Time

Κανάλι Πρόγραμμα Δυναμικό (%) Σύνολο (%)
ΣΚΑΪ Survivor 17,3 19,6
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 14,5 11,7
MEGA Στο Παρά Πέντε (Ε) 13,8 13
ALPHA Το Σόι σου (Ε) 13,7 14,1
ΣΚΑΪ Τότε και Τώρα 13,2 12,4
STAR Τα φαντάσματα (Ε) 6,2 6
ANT1 Don’t Forget the Lyrics (Ε) 6,0 7
ANT1 The Roadshow (Ε) 5,1 5,4
STAR Ξένη ταινία – Olympus Has Fallen 4,8 5,8
OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2 1,9
OPEN Real View 1,5 2

11:30 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

