Τηλεθέαση (14/1): Η εικόνα στην Prime Time

Στην Prime Time ζώνη, το Survivor διατήρησε την κυριαρχία του στην τηλεθέαση, πριν επιστρέψει όμως ο ανταγωνισμός, καταγράφοντας 17,3% στο Δυναμικό Κοινό και 19,6% στο Σύνολο.

Ακολούθησαν οι επαναλήψεις των αγαπημένων σειρών, με το Μην αρχίζεις τη μουρμούρα να σημειώνει 14,5% στο Δυναμικό, ενώ το Στο Παρά Πέντε και Το Σόι σου κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα.

Το Τότε και Τώρα του ΣΚΑΪ κατέγραψε 13,2% στο Δυναμικό, ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν τα Τα φαντάσματα, Don’t Forget the Lyrics και The Roadshow.

Prime Time