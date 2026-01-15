Παναθηναϊκός: «Ψάχνει» τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη, κόντρα στη Μπάγερν

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη, όπως ο Ολυμπιακός απέναντι στην Παρτιζάν, διεκδικεί και ο Παναθηναϊκός, στο Μόναχο και το “SAP Garden”, με αντίπαλο την Μπάγερν, σήμερα, Πέμπτη (15/1, 20:30), για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά την εντός έδρας ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο (74-87) για την 20ή αγωνιστική, οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 και ανέβηκαν στο 13-8, ρεκόρ που έχει και η Ρεάλ Μαδρίτης. Εν μέσω… γκρίνιας στο «πράσινο στρατόπεδο» που ξεκίνησε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό (19η αγωνιστική) και σεναρίων ενίσχυσης, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν χρειάζονται ένα «διπλό» για να καλύψουν το χαμένο έδαφος στην προσπάθεια επιστροφής στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα και μακροπρόθεσμα της πρόκρισης στο «δικό τους» φάιναλ φορ, μέσα στο TCA τον Μάιο.

Η Μπάγερν (7-14) προέρχεται από ήττα στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό, αλλά στην έδρα της μετρά τρεις σερί νίκες. Η τελευταία κατεγράφη στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής απέναντι στην Μπασκόνια (96-89).

Ο Αντρέας Ομπστ είναι το «βαρύ πυροβολικό» των Βαυαρών, καθώς μετρά 14,2 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Στο ΣΕΦ είχε πετύχει 21 πόντους. Ο Ομπστ μάλιστα μετρά 18,8 πόντους μέσο όρο στα τέσσερα τελευταία ματς της Μπάγερν στη Euroleague.

Το σίγουρο είναι πως ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, και οι συνεργάτες του θα δουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το βίντεο του αγώνα Ολυμπιακός-Μπάγερν της προηγούμενης εβδομάδας, ώστε να καταρτίσουν το πλάνο τους για την αντιμετώπιση των παικτών του ιδιαίτερα έμπειρου Σέρβου τεχνικού Σβέτισλαβ Πέσιστς.

H φροντ λάιν θα παίξει αποφασιστικό ρόλο, με παίκτη «κλειδί» τον Ρισόν Χολμς(15 πόντοι και 7,5 ριμπάουντ μ.ο. στα δύο τελευταία παιχνίδια) και στη ρακέτα θα εστιάσει ο Παναθηναϊκός για να κάνει το επτά στα επτά, στις ισάριθμες «μάχες» του με την Μπάγερν. Ο Παναθηναϊκός έχει 34,8 ριμπάουντ μέσο όρο ενώ η Μπάγερν 32,1.

Οι «πράσινοι» σημειώνουν περίπου 8 περισσότερους πόντους μ.ο. από την Μπάγερν, όμως οι δύο ομάδες βρίσκονται πολύ κοντά αμυντικά (λιγότερο από μισή μονάδα).